В Кремле была настоящая истерика: почему Путин начал зачистку генералов минобороны

В российском министерстве обороны продолжаются массовые увольнения. Арест начальника Главного управления вооруженных сил России генерала Вадима Шамарина стал уже четвертым арестом высокопоставленного чиновника из оборонного ведомства за последний месяц.

Количество арестов среди российских генералов российских генералов значительно увеличится в ближайшее время. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, объяснив, почему вообще началась так называемая "зачистка".

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Задержание генералов неслучайно

На днях сообщили о задержании начальника управления вооруженных сил России и заместителя начальника генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

В середине мая был задержан и арестован по делу о взятке начальник управления кадров минобороны России Юрий Кузнецов. А начались чистки в российском министерстве обороны с подозрения заместителю Сергея Шойгу – Тимура Иванова.

В апреле внутри силового блока по линии министерства обороны не просто начали распространять слухи, но и разрабатывался вариант вооруженного мятежа со стороны целого ряда подразделений регулярной армии. Это, конечно, не смогло не вызвать истерику в Кремле. Верные ему и Путину ФСО и ФСБ разработали спецоперацию, которую между собой называют "воры в погонах",

– подчеркнул Владимир Осечкин.

Российский генералитет – это абсолютно коррумпированное сообщество, которое в течение более 10 лет "зарабатывала" огромные деньги, что измеряются миллиардами. Наживались на всем – и на войне, и на учениях.

"В то же время они строили устои этой войны, чтобы с ее помощью усидеть на своих должностях еще какое-то количество лет до окончания. Вот и из-за войны они списывали огромное количество денег, увеличивая свои бюджеты. То, что происходит сейчас, является "зачисткой" всего руководящего состава минобороны, и планомерное задержание тех лиц, которые были недовольны политикой Путина", – отметил Осечкин.

Лава арестованных генералов будет пополняться. Это и не удивительно, ведь теперь во главе вражеского минобороны есть один из главных счетоводов Владимира Путина, функционал какого не война, а милитаризация и разоблачение многомиллионной дыры в экономике, которую создал Шойгу со своими приспешниками.

, что 13 мая Владимир Путин уволил министра обороны России Сергея Шойгу. На его место назначили бывшего первого вице-премьера и экономиста по образованию Андрея Белоусова.

Более того, в СИЗО будет попадать все больше людей, которые не сопротивлялись мятежу Пригожина в 2023 году, а также те, кто сочувствовали гибели Евгения Пригожина и соучредителю ЧВК "Вагнера" Дмитрию Уткину. В частности, скоро может появиться информация о задержании уже подзабытого Сергея Суровикина – экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, которого непосредственно связывают с началом мятежа Пригожина.

"Но ничего этого бы не было, если бы не мощное сопротивление российской оккупации со стороны ВСУ и украинского народа. В чем-то аресты генералитета команды Шойгу – это и результат, в частности, решительных шагов украинского войска", – добавил Осечкин.

"Чистки" в минобороны России: важно