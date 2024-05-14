Решение Путина устранить Шойгу из российского минобороны, вероятно, также открыло двери для ухода некоторых компаньонов Шойгу из Минобороны. Вероятно, это одно из ожидаемых последствий недавних перестановок в кабинете Путина.

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В минобороны было много друзей Шойгу

Несколько российских милблогеров и инсайдерских источников 13 мая заявили, что два заместителя министра обороны – Руслан Цаликов и Алексей Криворучко – подали Шойгу заявление об отставке. Это произошло за неделю до того, как Путин отстранил Шойгу с должности министра обороны.

Российские милблогеры утверждали, что Цаликов много лет был "правой рукой Шойгу". В частности, руководил поддержкой войск и департаментом информационной политики и информационной борьбы минобороны врага. Криворучко также близок к Шойгу. Он курировал военно-техническое обеспечение, разработку вооружений, спецтехники и выполнение гособоронзаказа.

Российские источники утверждали, что и Цаликов, и Криворучко были вовлечены в коррупционные скандалы, а один милблогер, связанный с ЧВК "Вагнера", отметил, что фронтовые войска непосредственно пострадали от их коррупционных действий. Российские инсайдерские источники утверждали, что власти допросили Цаликова по возможным обвинениям в коррупции в конце апреля.

Кроме этого, с должности сняли бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, также известного близкого соратника Шойгу, по обвинениям в коррупции. Возможно, Цаликов и Криворучко ушли в отставку в надежде получить новые должности вне минобороны, чтобы избежать уголовного преследования по обвинениям, подобным обвинениям Иванова.

Российские инсайдерские источники предположили, что Белоусов, как новый министр обороны, захочет оставить максимум двух – трех чиновников, связанных с Шойгу, в российском минобороны, предполагая, что другие коллеги Шойгу все еще могут уйти в отставку или быть уволены в ближайшие недели.

Один российский милблогер предположил, что Шойгу и его компаньоны были частью якобы "прокитайской" партии в российском минобороны, и предположил, что другие чиновники ведомства, связанные с политикой России в отношении Китая, будут отстранены или подадут в отставку вместе с Шойгу, Ивановым и другими. В то же время ISW не может подтвердить эти предположения.

Вероятно, Путин использовал предусмотренные Конституцией отставки министров после своей инаугурации и дальнейшее назначение новых высокопоставленных чиновников как удобный момент для увольнения неэффективных чиновников.

Путин назначил Шойгу на новую должность