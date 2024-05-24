Количество арестов среди российских генералов российских генералов значительно увеличится в ближайшее время. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, объяснив, почему вообще началась так называемая "зачистка".

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Задержание генералов неслучайно

На днях сообщили о задержании начальника управления вооруженных сил России и заместителя начальника генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

В середине мая был задержан и арестован по делу о взятке начальник управления кадров минобороны России Юрий Кузнецов. А начались чистки в российском министерстве обороны с подозрения заместителю Сергея Шойгу – Тимура Иванова.

В апреле внутри силового блока по линии министерства обороны не просто начали распространять слухи, но и разрабатывался вариант вооруженного мятежа со стороны целого ряда подразделений регулярной армии. Это, конечно, не смогло не вызвать истерику в Кремле. Верные ему и Путину ФСО и ФСБ разработали спецоперацию, которую между собой называют "воры в погонах",

– подчеркнул Владимир Осечкин.

Российский генералитет – это абсолютно коррумпированное сообщество, которое в течение более 10 лет "зарабатывала" огромные деньги, что измеряются миллиардами. Наживались на всем – и на войне, и на учениях.

"В то же время они строили устои этой войны, чтобы с ее помощью усидеть на своих должностях еще какое-то количество лет до окончания. Вот и из-за войны они списывали огромное количество денег, увеличивая свои бюджеты. То, что происходит сейчас, является "зачисткой" всего руководящего состава минобороны, и планомерное задержание тех лиц, которые были недовольны политикой Путина", – отметил Осечкин.

Лава арестованных генералов будет пополняться. Это и не удивительно, ведь теперь во главе вражеского минобороны есть один из главных счетоводов Владимира Путина, функционал какого не война, а милитаризация и разоблачение многомиллионной дыры в экономике, которую создал Шойгу со своими приспешниками.

Напомним, что 13 мая Владимир Путин уволил министра обороны России Сергея Шойгу. На его место назначили бывшего первого вице-премьера и экономиста по образованию Андрея Белоусова.

Более того, в СИЗО будет попадать все больше людей, которые не сопротивлялись мятежу Пригожина в 2023 году, а также те, кто сочувствовали гибели Евгения Пригожина и соучредителю ЧВК "Вагнера" Дмитрию Уткину. В частности, скоро может появиться информация о задержании уже подзабытого Сергея Суровикина – экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, которого непосредственно связывают с началом мятежа Пригожина.

"Но ничего этого бы не было, если бы не мощное сопротивление российской оккупации со стороны ВСУ и украинского народа. В чем-то аресты генералитета команды Шойгу – это и результат, в частности, решительных шагов украинского войска", – добавил Осечкин.

"Чистки" в минобороны России: важно