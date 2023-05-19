Сімоньян перелякалась бандеролі з "вибухівкою": там виявилася віброкуля для утіх

Одна з найвідоміших російських пропагандисток Маргаріта Сімоньян отримала пікантну посилку. На її адресу прийшла секс-іграшка, яку пропагандистка намагалася видати за вибухівку.

У своїх соцмережах Сімоньян з помпезною трагедією, щоб викликати жах і співчуття, повідомила, що на її ім'я на роботу надіслали бандероль з буцімто слідами вибухівки, пише 24 Канал. Підозрілу посилку виявила служба безпеки.

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Сімоньян здійняла галас через секс-іграшку

За кілька хвилин Сімоньян зробила ще один пост, в якому заявила, що вибухівки в посилці не виявилося. Натомість в посилці була секс-іграшка, надіслана з Гонконгу.

Швидше за все, Сімоньян переплутала адреси й почала корчити із себе невинну, мовляв, це не її замовлення. У пакунку виявилася віброкуля для сексуальних утіх.

Також пропагандистка видала свої вподобання. Сімоньян виявилася незадоволеною розмірами секс-іграшки й заявила, що це більше схоже на пенал і додала, що її життя стає дедалі захопливішим.

Втім, навряд чи покупки пропагандистки схвалить глава РПЦ Кіріл та сам кремлівський диктатор Владімір Путін, які у своїй пропаганді маніпулюють інститутом шлюбу.

Що ж до безпеки Сімоньян, то слушне зауваження зробив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що Україна щонайменше не зацікавлена, щоб щось сталося з пропагандисткою, оскільки Сімоньян повинна постати перед судом в Гаазі, як і все керівництво Росії та воєнні злочинці.

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