У своїх соцмережах Сімоньян з помпезною трагедією, щоб викликати жах і співчуття, повідомила, що на її ім'я на роботу надіслали бандероль з буцімто слідами вибухівки, пише 24 Канал. Підозрілу посилку виявила служба безпеки.
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Сімоньян здійняла галас через секс-іграшку
За кілька хвилин Сімоньян зробила ще один пост, в якому заявила, що вибухівки в посилці не виявилося. Натомість в посилці була секс-іграшка, надіслана з Гонконгу.
Швидше за все, Сімоньян переплутала адреси й почала корчити із себе невинну, мовляв, це не її замовлення. У пакунку виявилася віброкуля для сексуальних утіх.
Також пропагандистка видала свої вподобання. Сімоньян виявилася незадоволеною розмірами секс-іграшки й заявила, що це більше схоже на пенал і додала, що її життя стає дедалі захопливішим.
Втім, навряд чи покупки пропагандистки схвалить глава РПЦ Кіріл та сам кремлівський диктатор Владімір Путін, які у своїй пропаганді маніпулюють інститутом шлюбу.
Що ж до безпеки Сімоньян, то слушне зауваження зробив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він наголосив, що Україна щонайменше не зацікавлена, щоб щось сталося з пропагандисткою, оскільки Сімоньян повинна постати перед судом в Гаазі, як і все керівництво Росії та воєнні злочинці.
ГУР може бути причетне до підриву пропагандистів у Росії
- Сімоньян – це одна з найвідоміших російських пропагандистів, які підтримують вторгнення Росії в Україну. Вона публічно закликає знищувати керівництво України та мирних людей.
- Від початку російського вторгнення у Росії загинули щонайменше двоє відомих прихильників війни. Серед них Дар'я Дугіна і Владлен Татарський. Крім того, нещодавно було скоєно замах на Захара Прілєпіна, відповідальність за що на себе взяв рух партизанів "Атеш".
- Глава української розвідки Кирило Буданов нещодавно натякнув, що до вбивств пропагандистів можуть бути причетні українські спецслужби.
- Відповідаючи на запитання, коли ГУР "дістане Соловйова і Сімоньян", він сказав: "Ми вже дуже багато кого дістали". При цьому Буданов заявив, що не буде підтверджувати або спростовувати інформацію про причетність Києва до вбивств конкретних людей.