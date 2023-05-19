В своих соцсетях Симоньян с помпезной трагедией, чтобы вызвать ужас и сочувствие, сообщила, что на ее имя на работу прислали бандероль с якобы следами взрывчатки, пишет 24 Канал. Подозрительную посылку обнаружила служба безопасности.
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Симоньян подняла шум из-за секс-игрушки
Через несколько минут Симоньян сделала еще один пост, в котором заявила, что взрывчатки в посылке не оказалось. В посылке же была секс-игрушка, присланная из Гонконга.
Скорее всего, Симоньян перепутала адреса и начала корчить из себя невинную, мол, это не ее заказ. В пакете оказалась вибропуля для сексуальных утех.
Также пропагандистка выдала свои предпочтения. Симоньян оказалась недовольной размерами секс-игрушки и заявила, что это больше похоже на пенал и добавила, что ее жизнь становится все более увлекательной.
Вряд ли покупки пропагандистки одобрит глава РПЦ Кирилл и сам кремлевский диктатор Владимир Путин, которые в своей пропаганде манипулируют институтом брака.
Что касается безопасности Симоньян, то справедливое замечание сделал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что Украина, по меньшей мере, не заинтересована, чтобы что-то произошло с пропагандисткой, поскольку Симоньян должна предстать перед судом в Гааге, как и все руководство России и военные преступники.
ГУР может быть причастен к подрыву пропагандистов в России
- Симоньян – это один из самых известных российских пропагандистов, поддерживающих вторжение России в Украину. Она публично призывает уничтожать руководство и мирных людей.
- С начала российского вторжения в России погибли не менее двух известных сторонников войны. В их числе Дарья Дугина и Владлен Татарский. Кроме того, недавно было совершено покушение на Захара Прилепина, ответственность за что на себя взяло движение партизан "Атеш".
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов недавно намекнул, что к убийствам пропагандистов могут быть причастны украинские спецслужбы.
- Отвечая на вопрос, когда ГУР "достанет Соловьева и Симоньян", он сказал: "Мы уже очень многих достали". При этом Буданов заявил, что не будет подтверждать или опровергать информацию о причастности Киева к убийствам конкретных людей.