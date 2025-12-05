"Валькірія пропаганди": FT включило Симоньян до списку найвпливовіших людей світу у 2025 році

Російську пропагандистку та головну редакторку телеканалу RT Маргариту Симоньян внесли до цьогорічного рейтингу впливових людей за версією Financial Times. Її внесли категорію "Лідери".

У цьогорічному списку немає жодного українця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Як Симоньян опинилася у рейтингу Financial Times?

Усього у списку FT – 25 персон, поділених на три групи: "Творці", "Лідери" та "Герої". Як пояснює видання, добір формували після консультацій з журналістами, аналітиками та редакторами FT, які оцінювали, хто протягом року справді вплинув на глобальні події. Тексти про фігурантів готували відомі представники їхніх галузей або ж прихильники з інших сфер.

Матеріал про Симоньян написала американська журналістка Юлія Йоффе. Вона охарактеризувала головну редакторку RT як "найвідданішу посланницю Володимира Путіна" та "валькірію пропаганди", підкресливши її незмінну лояльність до Кремля. За словами Йоффе, Симоньян не мала жодного "ліберального періоду" навіть під час студентського стажування у США.

Вона завжди була путіністкою, і саме тому у 2005 році, у ніжному віці 25 років, стала засновницею та головною редакторкою Russia Today — нині багатомовної, глобальної медіамережі, контрольованої Кремлем, яку згодом перейменували на RT,

– пише Йоффе.

Журналістка нагадує, що після 2014 року Симоньян відкрито підтримувала анексію українських територій, а після повномасштабного вторгнення закликала до ще жорсткіших дій – від використання блокади Чорного моря як інструмента шантажу, до ідей про ядерний вибух у верхніх шарах атмосфери для паралічу світових комунікацій.

Йоффе також зазначає, що Симоньян переконана у "заздрості Заходу до Росії" та називає Велику Британію "зруйнованою імперією".

Разом із Симоньян у категорії "Лідери" фігурують глава NVIDIA Дженсен Хуанг, виконавча директорка Oracle Сафра Кац, віцепрезидентка китайської BYD Стелла Лі, співзасновник PayPal Пітер Тіль, лідер Reform UK Найджел Фарадж та CEO Goldman Sachs Девід Соломон. Там також є новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані і прессекретарка президента США Сьюзан Вайлз.

У секції "Творці" опинилися акторка й співачка Синтія Еріво, режисер Раян Куглер, письменниця Гелен Гарнер, артист Bad Bunny та співачка Rosalía. Категорія "Герої" включає Маргарет Етвуд, Джейн Фонду, гольфіста Рорі Макілроя та інших.

Цьогоріч у списку Financial Times немає жодного представника з України, а серед медійників видання згадало лише росіянку Симоньян.

Симоньян перебуває у розшуку СБУ. Її підозрюють у порушенні 4 статтей Кримінальногг кодексу:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Пропагандистка зокрема перебуває під санкціями США з вересня 2024 року. У Вашингтоні назвали її "центральною фігурою в зусиллях зловмисного впливу російського уряду". RT зокрема намагалося поширювати проросійські наративи через американських інфлюенсерів, пропонуючи їм гроші.

