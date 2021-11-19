Символічний крок, – російський правозахисник про резолюцію США щодо Путіна

Резолюція щодо невизнання Володимира Путіна президентом не випадковою. Адже вона з'явилась не постфактум, як це буває зазвичай, а навпаки – випереджає події.

Відповідна ініціатива з'явилась ще до 2024 року, тому вона є особливою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Він пояснив, що резолюція не має прямих юридичних наслідків. Вона має для адміністрації рекомендаційний характер.

Однак це – символічний крок. Нічого подібного раніше не було за понад 30 років,

– наголосив Фейгін.

За його словами, авторами резолюції є демократ і республіканець. Тому така ініціатива – дійсно двопартійна думка. Дискусії – неможливі, адже позиція одна.

Наслідки резолюції

Як пояснив російський правозахисник, така резолюція у майбутньому, ймовірно, матиме наслідки – у вигляді санкцій.

Визнавши наступну каденцію Путіна (а він, безумовно, має намір йти на наступний термін) нелегітимною, це накладе відбиток на всі відносини Москви з колективним Заходом. Марк Фейгін Російський правозахисник

Водночас Фейгін нагадав, що резолюція США – не перша така ініціатива. Було багато схожих рішень, які давали зрозуміти Москві, що так поводитися не можна.

Фейгін розповів про резолюцію США щодо Путіна: дивіться відео

Реакція Росії

Росія моментально, симптоматично відреагувала на документ – ще доки почали обговорювати резолюцію. Дмитро Пєсков, Володимир Джабаров, Олег Нілов однаково розкритикували ініціативу.

Зрозуміло, що відносини не розірвуть (Росія із США – 24 канал). Безумовно, Росія потребує Захід, конкретно США, більше, ніж Захід – її,

– зауважив Фейгін.

Окрім цього, як пояснив правозахисник, таку реакцію можна пояснити тим, що всі "коментатори" мають інтереси на Заході.

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Наприклад, дочка та колишня дружина речника президента Росії Пєскова живе в Парижі. В Лондоні – син від першого шлюбу.

"Інша справа, що вони розуміють, що це (резолюція – 24 канал) матиме наслідки не тільки для Путіна, але й і для них", – відзначив Фейгін.

Коротко про резолюцію США щодо Путіна