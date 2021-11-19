Символический шаг, – российский правозащитник о резолюции США по Путину

Резолюция по непризнанию Владимира Путина президентом не случайна. Ведь она появилась не постфактум, как это бывает обычно, а наоборот – опережает события.

Соответствующая инициатива появилась еще до 2024 года, поэтому она является особой. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Он пояснил, что резолюция не имеет прямых юридических последствий. Она имеет для администрации рекомендательный характер.

Однако это – символический шаг. Ничего подобного раньше не было за более 30 лет,

– подчеркнул Фейгин.

По его словам, авторами резолюции являются демократ и республиканец. Поэтому такая инициатива – действительно двухпартийное мнение. Дискуссии – невозможны, ведь позиция одна.

Последствия резолюции

Как пояснил российский правозащитник, такая резолюция в будущем, вероятно, будет иметь последствия в виде санкций.

Признав следующую каденцию Путина (а он, безусловно, намерен идти на следующий срок) нелегитимной, это наложит отпечаток на все отношения Москвы с коллективным Западом. Марк Фейгин Российский правозащитник

В то же время Фейгин напомнил, что резолюция США – не первая такая инициатива. Было много похожих решений, которые давали понять Москве, что так вести себя нельзя.

Фейгин рассказал о резолюции США по Путину: смотрите видео

Реакция России

Россия моментально, симптоматично отреагировала на документ – еще пока начали обсуждать резолюцию. Дмитрий Песков, Владимир Джабаров, Олег Нилов одинаково раскритиковали инициативу.

Понятно, что отношения не разорвут (Россия с США – 24 канал). Безусловно, Россия нуждается в Западе, конкретно в США, больше, чем Запад – в ней,

– отметил Фейгин.

Кроме этого, как пояснил правозащитник, такую реакцию можно объяснить тем, что все "комментаторы" имеют интересы на Западе.

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Например, дочь и бывшая жена пресс-секретаря президента России Пескова живут в Париже. В Лондоне – сын от первого брака.

"Другое дело, что они понимают, что это (резолюция – 24 канал) будет иметь последствия не только для Путина, но и для них", – отметил Фейгин.

Коротко о резолюции США по Путину