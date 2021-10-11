В то же время процент сторонников Путина остается довольно высоким. Аж 47% россиян хотят, чтобы действующий глава Кремля был президентом и в дальнейшем.

Важно Идем в унисон, – в Кремле поддержали статью Медведева об Украине

Согласно результатам опроса "Левада-Центра", больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше, меньше всего – респонденты 18 – 24 лет.

Люди якого віку хочуть, аби Путін залишався президентом Росії після 2024 року

Люди какого возраста хотят, чтобы Путин оставался президентом России после 2024 года / Данные "Левада-Центра"

Чьи интересы защищает Путин

40% россиян считают, что Путин выражает интересы "силовиков" – это самый высокий результат с 2017 года. Еще 40% считают, что он выражает интересы олигархов и крупного бизнеса – это самый высокий показатель за историю наблюдений.

Есть ли у России культ личности Путина

  • 26% россиян ответили одобрительно;
  • 21% имеет другое мнение.

Больше всего в существовании культа личности Путина убеждены молодые респонденты 18 – 24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок для этого все больше.

Что известно об исследовании?

Опрос проходил 23 – 29 сентября. В рамках него исследователи опросили 1634 лица в возрасте от 18 лет и старше методом личного интервью. В опросе приняли участие жители 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.