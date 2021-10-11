В то же время процент сторонников Путина остается довольно высоким. Аж 47% россиян хотят, чтобы действующий глава Кремля был президентом и в дальнейшем.
Важно Идем в унисон, – в Кремле поддержали статью Медведева об Украине
Согласно результатам опроса "Левада-Центра", больше всего Владимира Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше, меньше всего – респонденты 18 – 24 лет.
Люди какого возраста хотят, чтобы Путин оставался президентом России после 2024 года / Данные "Левада-Центра"
Чьи интересы защищает Путин
40% россиян считают, что Путин выражает интересы "силовиков" – это самый высокий результат с 2017 года. Еще 40% считают, что он выражает интересы олигархов и крупного бизнеса – это самый высокий показатель за историю наблюдений.
Есть ли у России культ личности Путина
- 26% россиян ответили одобрительно;
- 21% имеет другое мнение.
Больше всего в существовании культа личности Путина убеждены молодые респонденты 18 – 24 лет: треть (32%) уверены, что он есть, еще 30% считают, что предпосылок для этого все больше.