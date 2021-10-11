В частности там отметили, что в этой публикации наконец все якобы "назвали своими именами". Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Обратите внимание "Для нас такого вопроса не существует": Кремль исключает тему Крыма на встрече Путина и Зеленского

Песков: Перспективы не просматриваются

По его словам, между Украиной и Россией якобы постоянно происходят трудности в диалоге. Украинские партнеры якобы не выполняют предварительные договоренности.

В этом плане все, что написал Дмитрий Анатольевич, идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивали на разных уровнях,

– подчеркнул Песков.

Также он сказал, что в установлении контактов с нашим государством перспектив пока не видно.

"Модальности не меняются. Не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей. В этом контексте, конечно, какие-то перспективы не просматриваются, хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась", – сказал он.

Напомним! Медведев опубликовал в газете "Коммерсантъ" статью "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" с подзаголовком "Пять коротких полемических тезисов".

Кстати, Медведев уже не впервые опубликовал подобную статью. Предыдущий материал он написал в конце 2014 года. Но эксперты считают ту публикацию достаточно мягкой.

О чем говорится в статье