Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на комментарий представителя страны-агрессора. Песков подчеркнул, что для России нет подобного вопроса.

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Спикер Владимира Путина категорически отрицал подобную идею во время возможной встречи президентов. "Нет. Для Кремля подобного вопроса не существует", – заявил Песков в ответ на вопрос о полуострове.

Заметьте! Эксперты уверены, что встреча президентов России и Украины не состоится в ближайшее время. Ссылаясь на источники в руководстве России, есть 12 неподтвержденных решений, которых могли бы достичь Украина и Россия. Кремль якобы направил эти темы Украине, однако до сих пор не получил на них ответа.

Ранее Песков заявлял, что Россия делает невозможными любые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они якобы маловероятны из-за позиции украинской стороны.

Также пресс-секретарь Кремля сообщал, что встреча президентов может вообще не состояться, если Украина захочет обсудить вопросы Крыма и Донбасса.

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