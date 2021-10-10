Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на комментарий представителя страны-агрессора. Песков подчеркнул, что для России нет подобного вопроса.
К теме Есть контакты, но не общее понимание: у Путина заговорили о встрече с Зеленским
Кремль в очередной раз умалчивает деоккупацию Крыма
Спикер Владимира Путина категорически отрицал подобную идею во время возможной встречи президентов. "Нет. Для Кремля подобного вопроса не существует", – заявил Песков в ответ на вопрос о полуострове.
Ранее Песков заявлял, что Россия делает невозможными любые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они якобы маловероятны из-за позиции украинской стороны.
Также пресс-секретарь Кремля сообщал, что встреча президентов может вообще не состояться, если Украина захочет обсудить вопросы Крыма и Донбасса.
Встреча Путина и Зеленского: самое главное
- Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины. Это случилось во время нарастания российских войск у границы с Украиной.
- В ответ российский президент предложил Зеленскому встретиться с боевиками оккупированной Донетчины и Луганщины, если ему хочется переговоров о войне.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская сторона полностью готова к встрече, а Кремль ее не хочет.
- Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся лишь для того, чтобы обсудить вопросы Крыма.
- В начале сентября 2021 года президент в очередной раз заявил, что готов к встрече с Путиным. Однако в России ответили, что обсуждать Крым и Донбасс не будут.