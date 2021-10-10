Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на коментар речника країни-агресорки. Пєсков наголосив, що для Росії немає подібного питання.

До теми Є контакти, але не загальне розуміння: у Путіна заговорили про зустріч зі Зеленським

Кремль вчергове замовчує деокупацію Криму

Речник Володимира Путіна категорично заперечив подібну ідею під час можливої зустрічі президентів. "Ні. Для Кремля подібного питання не існує", – заявив Пєсков у відповідь на запитання про півострів.

Зауважте! Експерти впевнені, що зустріч президентів Росії й України не відбудеться найближчим часом. Посилаючись на джерела у керівництві Росії, є 12 непідтверджених рішень, яких могли б досягти Україна й Росія. Кремль нібито надіслав ці теми Україні, однак досі не отримав на них відповіді.

Раніше Пєсков заявляв, що Росія унеможливлює будь-які контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Вони нібито малоймовірні через позицію української сторони.

Також прессекретар Кремля повідомляв, що зустріч президентів може взагалі не відбутись, якщо Україна захоче обговорити питання Криму й Донбасу.

Зустріч Путіна й Зеленського: найголовніше