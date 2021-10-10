Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на коментар речника країни-агресорки. Пєсков наголосив, що для Росії немає подібного питання.
До теми Є контакти, але не загальне розуміння: у Путіна заговорили про зустріч зі Зеленським
Кремль вчергове замовчує деокупацію Криму
Речник Володимира Путіна категорично заперечив подібну ідею під час можливої зустрічі президентів. "Ні. Для Кремля подібного питання не існує", – заявив Пєсков у відповідь на запитання про півострів.
Раніше Пєсков заявляв, що Росія унеможливлює будь-які контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Вони нібито малоймовірні через позицію української сторони.
Також прессекретар Кремля повідомляв, що зустріч президентів може взагалі не відбутись, якщо Україна захоче обговорити питання Криму й Донбасу.
Зустріч Путіна й Зеленського: найголовніше
- Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України. Це трапилось під час наростання російських військ біля українського кордону.
- У відповідь російський президент запропонував Зеленському зустрітись із бойовиками окупованої Донеччини та Луганщини, якщо йому хочеться перемовин про війну.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українська сторона повністю готова до зустрічі, а Кремль її не хоче.
- Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що президенти зустрінуться лише для того, щоб обговорити питання Криму.
- На початку вересня 2021 року президент вкотре заявив, що готовий до зустрічі з Путіним. Однак у Росії відповіли, що обговорювати Крим і Донбас не будуть.