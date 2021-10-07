Про те, що Росія та Україна ведуть перемовини щодо зустрічі лідерів країн, під час брифінгу підтвердив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.
Читайте також На зустрічі з Зеленським Путін хоче говорити про санкції, а не про Донбас і Крим, – ЗМІ
Речник Путіна про зустріч глави Кремля зі Зеленським
Справді між Офісом Президента України та адміністрацією президента Росії здійснювалися контакти з метою віднайти той перелік питань, які могли б обговорюватися, і озвучувалися різні пропозиції,
– зазначив Пєсков.
Однак наразі, за його словами, якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає.
Зустріч Зеленського і Путіна: головне
- Під час загострення на Донбасі навесні 2021 року Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- На це Путін цинічно відповів, що українському лідеру варто говорити з керівниками псевдореспублік, якщо йому хочеться перемовин про війну. З Росією ж можна спілкуватися про справи саме Росії.
- Очільник Кремля також додав, що готовий у коли-небудь прийняти Зеленського у Москві.
- Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі. Україна неодноразово наголошувала на своїй готовності до перемовин на рівні президентів, однак Москва щоразу знаходить відмовки.