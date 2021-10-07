Про те, що Росія та Україна ведуть перемовини щодо зустрічі лідерів країн, під час брифінгу підтвердив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також На зустрічі з Зеленським Путін хоче говорити про санкції, а не про Донбас і Крим, – ЗМІ

Речник Путіна про зустріч глави Кремля зі Зеленським

Справді між Офісом Президента України та адміністрацією президента Росії здійснювалися контакти з метою віднайти той перелік питань, які могли б обговорюватися, і озвучувалися різні пропозиції,

– зазначив Пєсков.

Однак наразі, за його словами, якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає.

Зустріч Зеленського і Путіна: головне