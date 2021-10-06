Так, Росія хоче повернення дипломатів, відновлення сполучення і зняття санкцій. Теми з окупації Криму і військової агресії на Донбасі вона піднімати не збирається.

Аналітика На Донбасі або в Європі: чи можлива тет-а-тет зустріч Зеленського з Путіним

Росії важливі санкції і економічні питання

Аналізуючи теми, які б хотіли обговорити Україна і на які б погодилася Росія, ЗМІ припускають, що зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться найближчим часом. Посилаючись на джерела у керівництві Росії, видання розповіло про 12 рішень, яких могли б досягти Україна і Росія.

Зазначається, що Кремль надіслав ці теми Україні, однак досі не отримав на них відповіді. У фокусі обговорення, на яке б погодилася Росія – санкції, дипломатія, двосторонні відносини.

У Кремлі вважають, що на зустрічі можна було б домовитися про відновлення повноцінних дипломатичних відносин і узгодити повернення послів до Москви і Києва, зняти взаємні торгово-економічні обмеження і скасувати санкції щодо фізичних і юридичних осіб,

– зазначає видання.

Хотіла б Росія поговорити і про підготовку до 1 грудня 2022 року угоди про транзит і постачання газу на період після 2024 року.

До теми Путін ніколи не проти, – Пєсков про зустріч зі Зеленським

Крим в російських темах для розмови не згаданий зовсім, а питання врегулювання конфлікту в Донбасі – лише одного разу. І те йдеться про зауваження, що представники Росії в Тристоронньої контактній групі і в нормандському форматі підтримають будь-які мирні домовленості Києва з владою невизнаних Донецької і Луганської народних республік.

З огляду на, що сторони абсолютно по-різному бачать наповнення зустрічі – Київ хоче говорити про війну, мир і Крим, тоді як Москва Донбас називає внутрішньоукраїнською справою, а тему Криму вважає закритою, – у переговорів майже немає шансів відбутися в найближчому майбутньому,

– відзначає аналітик.

Зверніть увагу! Тема зустрічі двох лідерів піднялася після заяви Зеленського у Трускавці. 3 жовтня президент України сказав, що готовий провести зустріч із Путіним, бо переговори можуть бути результативними. Ця зустріч, за словами українського лідера, потрібна не лише Україні, але й Росії.

Що кажуть в Україні

Російському ЗМІ дав коментар радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що Росія знаходить неконструктивні приводи, аби уникнути ґрунтовної зустрічі. Щодо позиції України, то вона незмінна – потрібно перш за все говорити про війну.

Той факт, що український і російський народи розділені лінією фронту, заслуговує обговорення в першу чергу. Питання війни (в будь-якому її прояві, зокрема економічному, інформаційному) і світу – ключове наповнення переговорної повістки,

– сказав Подоляк.

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