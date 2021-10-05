І зараз знову президент України запевнив, що все ще готовий провести зустріч з очільником Кремля. Усе – для розв'язання питання окупованих Криму та Донецької й Луганської областей.

Зверніть увагу Може бути результативною, – Зеленський хоче особисто зустрітися з Путіним

У Кремлі уникають особистої зустрічі Зеленського й Путіна

Втім у Кремлі публічно уникають зустрічі віч-на-віч двох президентів в будь-якому форматі. Ні Росія, ні сам Путін не визнають себе стороною конфлікту на Сході Україні. Тому й обговорювати питання Криму та Донбасу, мовляв, не будуть.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, Путін ніколи не відкидав можливість таких перемовин. Ба більше, він нібито говорив про те, що теж готовий їх провести.

Але спочатку добре б визначитися з тим, що 2 президенти могли б обговорювати. І тут якраз ніякого просування поки ми не помітили,

– заявив Пєсков.

З іншого боку, і переграти досвідченого очільника Кремля та колишнього КГБіста в перемовинах Зеленському буде вкрай складно, зауважили експерти. Путін підступний і не виконує обіцянки, що унеможливлює позитивний сценарій перемовин для України.

"Складно уявити, що Зеленський зможе якимось чином вмовити, переконати, змусити, схилити Путіна повернути Крим чи піти з Донбасу", – зазначив російський журналіст Ігор Яковенко.

Заяви Зеленського можуть зіграти на користь України

Політологи вважають, зустрічі Зеленського та Путіна найближчім часом точно не буде. Втім такі заяви українського президента грають на користь державі в дипломатичному плані. Та додають балів на міжнародній арені.

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"Цим Зеленський показує що ми всіма силами намагаємося домовитися. Ми розуміємо, що мирно треба розв'язувати конфлікти, але, як бачите, Путін не йде на контакт і Росія не хоче мирного вирішення", – підкреслив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Принаймні в очах західних партнерів України такі заяви Зеленського виглядають як те, що наша держава прагне закінчити війну, а Росія – ні.