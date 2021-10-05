И сейчас снова президент Украины заверил, что все еще готов провести встречу с главой Кремля. Все – для решения вопроса оккупированных Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Обратите внимание Может быть результативной, – Зеленский хочет лично встретиться с Путиным

В Кремле избегают личной встречи Зеленского и Путина

Впрочем, в Кремле публично избегают встречи с глазу на глаз двух президентов в любом формате. Ни Россия, ни сам Путин не признают себя стороной конфликта на востоке Украины. Поэтому и обсуждать вопросы Крыма и Донбасса, мол, не будут.

По словам представителя российского президента Дмитрия Пескова, Путин никогда не отвергал возможность таких переговоров. Более того, он якобы говорил о том, что тоже готов их провести.

Но сначала хорошо бы определиться с тем, что 2 Президента могли бы обсуждать. И тут как раз никакого продвижения пока мы не заметили,

– заявил Песков.

С другой стороны, и переиграть опытного главу Кремля и бывшего КГБиста в переговорах Зеленскому будет крайне сложно, отметили эксперты. Путин коварен и не выполняет обещания, что делает невозможным позитивный сценарий переговоров для Украины.

"Сложно представить, что Зеленский сможет каким-то образом уговорить, убедить, заставить, склонить Путина вернуть Крым или уйти с Донбасса", – отметил российский журналист Игорь Яковенко.

Заявления Зеленского могут сыграть на пользу Украины

Политологи считают, встречи Зеленского и Путина в ближайшее время точно не будет. Впрочем такие заявления украинского президента играют на пользу государству в дипломатическом плане. И добавляют баллов на международной арене.

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"Этим Зеленский показывает что мы всеми силами пытаемся договориться. Мы понимаем, что надо мирно решать конфликты, но, как видите, Путин не идет на контакт и Россия не хочет мирного решения", – подчеркнул эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

По крайней мере в глазах западных партнеров Украины такие заявления выглядят как то, что наше государство стремится закончить войну, а Россия – нет.