Зеленский хотел бы встретиться с Путиным в любое время на нейтральной территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Зачем тогда встречаться? – Никифоров

Никифоров отметил, что Москва не готова выносить вопрос Крыма на повестку дня.

А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией территорий Украины?

– подчеркнул пресс-секретарь.

Переговоры ведут

По словам представителя, переговоры по встрече ведутся, но все зависит от России. Никифоров подчеркнул, важно, чтобы на этой встрече был вопрос об оккупации Россией части территории Украины.

"В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России – согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", – считает Никифоров.

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