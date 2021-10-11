Зокрема там наголосили на тому, що в цій публікації нарешті все нібито "назвали своїми іменами". Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Пєсков: Перспективи не проглядаються

За його словами, між Україною та Росією начебто постійно відбуваються труднощі в діалозі. Українські партнери, мовляв, не виконують попередні домовленості.

В цьому плані все, що написав Дмитро Анатолійович, йде в унісон з тим, що в різних формулюваннях озвучували на різних рівнях,

– наголосив Пєсков.

Також він сказав, що у встановленні контактів з нашою державою перспектив поки не видно.

"Модальності не змінюються. Не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей. В цьому контексті, звичайно, якісь перспективи не проглядаються, хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалася", – сказав він.

Нагадаємо! Медведєв опублікував в газеті "Коммерсанть" статтю "Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом" з підзаголовком "П'ять коротких полемічних тез".

До речі, Медведєв вже не вперше опублікував подібну статтю. Попередній матеріал він написав наприкінці 2014 року. Але експерти вважають ту публікацію досить м'якою.

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