Зокрема там наголосили на тому, що в цій публікації нарешті все нібито "назвали своїми іменами". Про це заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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Пєсков: Перспективи не проглядаються
За його словами, між Україною та Росією начебто постійно відбуваються труднощі в діалозі. Українські партнери, мовляв, не виконують попередні домовленості.
В цьому плані все, що написав Дмитро Анатолійович, йде в унісон з тим, що в різних формулюваннях озвучували на різних рівнях,
– наголосив Пєсков.
Також він сказав, що у встановленні контактів з нашою державою перспектив поки не видно.
"Модальності не змінюються. Не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей. В цьому контексті, звичайно, якісь перспективи не проглядаються, хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалася", – сказав він.
До речі, Медведєв вже не вперше опублікував подібну статтю. Попередній матеріал він написав наприкінці 2014 року. Але експерти вважають ту публікацію досить м'якою.
Про що мовиться у статті
- Цю статтю опублікували в день, коли в Москву з візитом прибуває заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка займається українськими питаннями.
- В матеріалі Медведєв заявив, що вважає безглуздими і шкідливими контакти із чинним керівництвом України.
- Він побідкався, що українські партнери Росії нібито постійно брешуть і не дотримуються своїх рішень.
- Також Медведєв вважає, що варто дочекатися "притомного керівництва" України.