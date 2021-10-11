Водночас відсоток прихильників Путіна залишається доволі високим. Аж 47% росіян хочуть, аби чинний очільник Кремля був президентом і надалі.

Важливо Йдемо в унісон, – у Кремлі підтримали статтю Медведєва про Україну

Згідно з результатами опитування "Левада-Центру", найбільше Володимира Путіна хочуть бачити на президентській посаді після 2024 року росіяни 55 років і старше, найменше – респонденти 18 – 24 років.



Люди якого віку хочуть, аби Путін залишався президентом Росії після 2024 року / Дані "Левада-Центру"

Чиї інтереси захищає Путін

40% росіян вважають, що Путін виражає інтереси "силовиків" – це найвищий результат з 2017 року. Ще 40% вважають, що він виражає інтереси "олігархів" і великого бізнесу – це найвищий показник за історію спостережень.

Чи є у Росії культ особистості Путіна

26% росіян відповіли схвально;

21% має іншу думку.

Найбільше в існуванні культу особи Путіна переконані молоді респонденти 18 – 24 років: третина (32%) впевнені, що він є, ще 30% вважають, що передумов для цього все більше.