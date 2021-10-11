Водночас відсоток прихильників Путіна залишається доволі високим. Аж 47% росіян хочуть, аби чинний очільник Кремля був президентом і надалі.

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Згідно з результатами опитування "Левада-Центру", найбільше Володимира Путіна хочуть бачити на президентській посаді після 2024 року росіяни 55 років і старше, найменше – респонденти 18 – 24 років.

Люди якого віку хочуть, аби Путін залишався президентом Росії після 2024 року
Люди якого віку хочуть, аби Путін залишався президентом Росії після 2024 року / Дані "Левада-Центру"

Чиї інтереси захищає Путін

40% росіян вважають, що Путін виражає інтереси "силовиків" – це найвищий результат з 2017 року. Ще 40% вважають, що він виражає інтереси "олігархів" і великого бізнесу – це найвищий показник за історію спостережень.

Чи є у Росії культ особистості Путіна

  • 26% росіян відповіли схвально;
  • 21% має іншу думку.

Найбільше в існуванні культу особи Путіна переконані молоді респонденти 18 – 24 років: третина (32%) впевнені, що він є, ще 30% вважають, що передумов для цього все більше.

Що відомо про дослідження?

Опитування проходило 23 – 29 вересня. У межах нього дослідники опитали 1634 особи у віці від 18 років і старше методом особистого інтерв'ю. В опитуванні взяли участь мешканці 137 населених пунктах, 50 суб'єктах Росії. Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з ймовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.