У районі Серебрянки Донецької області збільшилася сіра зона. Росіяни регулярно тиснуть на цій ділянці фронту. Утім, чіткого закріплення чи контролю місцевості їм наразі досягти не вдається.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний проєкт DeepState. Там розповіли подробиці та пояснили ситуацію у цьому районі.

Яка ситуація біля Серебрянки?

За даними аналітиків, фактично по території усієї сірої зони фіксують росіян, але по місцях їхнього перебування завдають ураження наші військові. Водночас ворог продовжує тиснути з боку Григорівки, розташованої східніше.

Лізли й продовжують лізти зі сторони Григорівки вздовж Сіверського Донця через Серебрянку й аж до Дронівки. Також здійснюються постійні штурмові дії малими групами піхоти південніше між Серебрянкою та Сіверськом із залученням іноді мотоциклів,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з інформацією аналітиків, поточну ситуацію також ускладнює втрата Серебрянського лісництва, де росіяни, зокрема, використовують місцевість для того, щоб прорватися, зокрема, в районі Серебрянки.

Проєкт із посиланням на спостереження наших бійців повідомляє, що ворог, імовірно, не намагається захопити конкретні позиції чи населений пункт, а хоче якомога більше просунутися вглиб території, щоб рухатися далі.

"Не відбувається цілеспрямованого закріплення в Серебрянці, де вони навіть на мотоциклах південніше просто проїжджають повз населений пункт чи позиції. Також в скороченні тривалості життя допомагають і українські бійці, які постійно полюють на ворога і знищують його одразу при виявленні", – додають аналітики.

Як вдається стримувати росіян?

Аналітики виокремили роботу пілотів БпЛА, які постійно слідкують за ситуацією, не дозволяючи ворогу накопичуватися, оскільки є величезна нестача особового складу наших сил. Утім, все ж їхня кількісна перевага відчутна.

Через це протягом кількох днів росіян фіксують і в Дронівці, розташованої західніше від Серебрянки. У населеному пункті також з'явилися сіра зона.

Дивна тактика противника, яка не передбачає закріплення на місцевості, а "тупе" забігання в глибину, але така реальність і вона з іншого боку дає можливість просто вбивати ворога, який безтолку лізе на позиції бійців СОУ,

– резюмували аналітики.

Що відбувається у Донецькій області?