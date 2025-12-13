Ми зачищаємо населені пункти від противника, – Сирський назвав ділянки активних дій

Головнокомандувач ЗСУ розповів, яка зараз ситуація на фронті. Він, зокрема, провів нараду за підсумками діяльності Збройних Сил України за попередній місяць.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Дивіться також Куп'янськ оголив брехню Путіна: як ЗСУ загнали росіян в оточення та послабили РФ в очах Трампа

Що каже Сирський про ситуацію на фронті?

За його словами, оперативна ситуація залишається складною. Росіяни наступають практично по всій лінії бойового зіткнення.

"В окремі дні кількість боєзіткнень досягає 300 – найбільше від початку війни. Однак українська армія стримує тиск, руйнує плани Кремля, не відмовляється від тактики активної оборони та ефективно її застосовує", – підкреслив головком.

На деяких важливих напрямках Сили оборони ведуть власні активні дії та зачищають населені пункти від противника.

Зокрема, тривають наші активні дії у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується. Водночас, на Куп'янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено,

– наголосив Сирський.

Які втрати у росіян?

Ворог бреше про темпи свого просування. В листопаді окупанти змогли узяти під контроль деякі території України ціною величезних втрат.

Уже досить довго чисельність російського угруповання становить близько 710 тисяч осіб. ЗСУ щодня "мінусують" тисячу загарбників убитими й пораненими. А тому росіяни, хоч і проводять активний рекрутинг, не можуть збільшити кількість свого угруповання.

Інші тези Сирського