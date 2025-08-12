Сирський виділив додаткові сили для ліквідації диверсантів на Покровському напрямку
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виділив додаткові сили для виявлення та знищення диверсійних груп на Покровському напрямку.
- Росіяни здійснили 35 спроб потіснити українські підрозділи, тривають боєзіткнення біля кількох населених пунктів.
Ситуація на Покровському напрямку складна. Особливо там наразі фіксуються диверсійні групи окупантів.
Для цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив виділити додаткові сили і засоби для їхнього виявлення та знищення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Генштабу Андрія Ковальова у коментарі для Укрінформу.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Росія на Покровському напрямку використовує перевагу в чисельності. При цьому вони продовжують значно втрачати живу силу.
Водночас фіксуються проникнення малих груп через першу лінію позицій ЗСУ.
Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони,
– на тлі цього повідомив речник Генштабу.
До слова, раніше повідомлялося про, що 1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку.
Ковальов також прозвітував, що росіяни на Покровському напрямку здійснили 35 спроб потіснити українські підрозділи.
Станом на день 12 серпня ще тривали 3 боєзіткнення.
Найбільше ворог проявляє активність поблизу населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.