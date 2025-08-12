Укр Рус
12 августа, 13:59
Сырский выделил дополнительные силы для ликвидации диверсантов на Покровском направлении

София Рожик

Решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского были выделены дополнительные силы и средства для выявления и уничтожения диверсионных групп противника на Покровском направлении.

"На Покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения... До сих пор продолжаются три боестолкновения", – сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

 