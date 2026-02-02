Ворог атакує, а ППО безсила: Ігнат повідомив про дефіцит ракет для оборони

Ворог продовжує завдавати масованих та комбінованих ударів по українських мирних містах. Удари стають дедалі болючішими через нестачу ракет ППО для перехоплення російських цілей.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК-Україна".

Яка нині ситуація із захистом неба в Україні?

За словами Ігната, Україні бракує ракет для ППО, аби ефективно захищати цивільні міста.

Уже не раз заявляли, і президент України не раз звертав увагу партнерів, що інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати,

– додав очільник управління комунікацій.

Українська ППО зіштовхується із серйозними труднощами через одночасне застосування Росією великої кількості ракет та дронів. Інтенсивні атаки й без того перенавантажують комплекси ППО, зокрема NASAMS чи IRIS-T просто не встигають перезаряджатись між ударами.

Складність протиповітряної оборони полягає й у специфіці роботи комплексів Patriot. Радари системи сконцентровані на перехоплені балістичних ракет, часто на кількох одночасно, тоді як у той самий час, у тому ж напрямку летять крилаті ракети та дрони різних типів. Через це чітка фіксація на цілі майже відсутня.

"Тому для захисту великих міст потрібна не одна система (ППО – 24 Канал), та й сам Patriot потрібно захищати",

– додав Ігнат.

Скільки цілей цієї ночі збила українська ППО?