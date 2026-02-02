Враг атакует, а ПВО бессильно: Игнат сообщил о дефиците ракет для обороны
- Украина сталкивается с нехваткой ракет для ПВО, что затрудняет защиту гражданских городов от массированных атак России.
- Комплексы NASAMS и IRIS-T не успевают перезаряжаться между ударами, а системы Patriot имеют трудности с перехватом крылатых ракет и дронов.
Враг продолжает наносить массированные и комбинированные удары по украинским мирным городам. Удары становятся все более болезненными из-за недостатка ракет ПВО для перехвата российских целей.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".
Какова сейчас ситуация с защитой неба в Украине?
По словам Игната, Украине не хватает ракет для ПВО, чтобы эффективно защищать гражданские города.
Уже не раз заявляли, и президент Украины не раз обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать,
– добавил глава управления коммуникаций.
Украинская ПВО сталкивается с серьезными трудностями из-за одновременного применения Россией большого количества ракет и дронов. Интенсивные атаки и без того перегружают комплексы ПВО, в частности NASAMS или IRIS-T просто не успевают перезаряжаться между ударами.
Сложность противовоздушной обороны заключается и в специфике работы комплексов Patriot. Радары системы сконцентрированы на перехвате баллистических ракет, часто на нескольких одновременно, тогда как в то же время, в том же направлении летят крылатые ракеты и дроны различных типов. Поэтому четкая фиксация на цели почти отсутствует.
"Поэтому для защиты крупных городов нужна не одна система (ПВО – 24 Канал), и сам Patriot нужно защищать",
– добавил Игнат.
Сколько целей этой ночью сбила украинская ПВО?
В ночь на 2 февраля вражеские войска выпустили на украинские города баллистическую ракету "Искандер-М" и 171 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
Атаку останавливала украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
В воздушных силах Украины заявили, что большинство дронов удалось обезвредить. Подтверждено сбитие 157 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
Баллистическая ракета "Искандер-М" и 12 дронов упали на 8 локациях. Беспилотники до сих пор летают над Украиной.