Враг атакует, а ПВО бессильно: Игнат сообщил о дефиците ракет для обороны

Враг продолжает наносить массированные и комбинированные удары по украинским мирным городам. Удары становятся все более болезненными из-за недостатка ракет ПВО для перехвата российских целей.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина".

Какова сейчас ситуация с защитой неба в Украине?

По словам Игната, Украине не хватает ракет для ПВО, чтобы эффективно защищать гражданские города.

Уже не раз заявляли, и президент Украины не раз обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать,

– добавил глава управления коммуникаций.

Украинская ПВО сталкивается с серьезными трудностями из-за одновременного применения Россией большого количества ракет и дронов. Интенсивные атаки и без того перегружают комплексы ПВО, в частности NASAMS или IRIS-T просто не успевают перезаряжаться между ударами.

Сложность противовоздушной обороны заключается и в специфике работы комплексов Patriot. Радары системы сконцентрированы на перехвате баллистических ракет, часто на нескольких одновременно, тогда как в то же время, в том же направлении летят крылатые ракеты и дроны различных типов. Поэтому четкая фиксация на цели почти отсутствует.

"Поэтому для защиты крупных городов нужна не одна система (ПВО – 24 Канал), и сам Patriot нужно защищать",

– добавил Игнат.

Сколько целей этой ночью сбила украинская ПВО?