У Бахмуті постійні "гойдалки": чому виникають суперечливі дані про місто

Росіяни упродовж понад пів року намагаються захопити місто Бахмут, що на Донеччині. Окупанти продовжують штурмові дії, втім ЗСУ успішно відкидають вагнерівців.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, ситуація на Бахмутському напрямку змінюється буквально щохвилини.

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У Бахмуті ситуація змінюється щомиті

Олександр Коваленко пояснив, що українські захисники воюють не лише із ПВК "Вагнера", але й з російською десантурою.

Якщо вони займають якусь позицію, то майже через годину її можуть повернути під свій контроль ЗСУ за результатами контратаки,

– повідомив він.

За його словами, ситуацію в місті можна назвати "гойдалками" через оперативну дію українських військовослужбовців, що віддано боронять Бахмут.

На його думку, неточності про ситуацію в місті можна легко пояснити з огляду на те, хто саме і коли описував позицію у своїх звітах: Інститут дослідження війни у той час, коли певні ділянки були під контролем вагнерівців, чи британська розвідка, коли цю позицію відбили ЗСУ.

"Ситуація змінюється кожної хвилини", – зосередив увагу Коваленко.

Він додав, що протистояння з ворогом продовжується.

На яких напрямках росіяни наступають

Олександр Коваленко розповів, що наразі російські окупанти все ще залишаються на північній та південній локаціях Бахмута.

"Вони продовжують залишатися у східній частині міста в приватному секторі, упершись в лінію оборони у вигляді природної перешкоди – річки Бахмутка", – зазначив він.

За його словами, росіянам вкрай не вистачає ресурсу, щоб прискорити свій тиск на позиції ЗСУ та повністю взяти під контроль промзону. Тож це не дає можливості ворогу просуватися до центру міста.

Вони зменшили просування підрозділів на північ до Сіверська та північно-західного напрямку до Слов'янська, хоча туди намагалися просуватися, щоб взяти під контроль основні висоти,

– пояснив він.

На його думку, росіяни все ж не відмовляються від планів захопити Бахмут, тому намагаються підтягувати особовий склад.

Вагнерівці можуть закінчитися

Військово-політичний оглядач впевнений, що у росіян дійсно є проблеми із комплектацією по підрозділах. Ймовірно, зараз у ворога йде ротація.

ПВК "Вагнера" зараз не вистачає власного ресурсу для того, щоб поповнювати свої підрозділи, відновлювати їхню боєздатність, компенсувати втрати,

– зауважив він.

Коваленко пояснив, що навіть серед російських десантників більшість це мобілізовані. Втім, українським захисникам все одно кого знищувати.

Не виняток, що завдяки діям ЗСУ вагнерівці можуть бути утилізованими.

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