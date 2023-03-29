В Бахмуте постоянные "качели": почему возникают противоречивые данные о городе

Россияне на протяжении более полугода пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. Оккупанты продолжают штурмовые действия, впрочем, ВСУ успешно отбрасывают вагнеровцев.

Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, ситуация на Бахмутском направлении меняется буквально ежеминутно.

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В Бахмуте ситуация меняется ежесекундно

Александр Коваленко объяснил, что украинские защитники воюют не только ЧВК "Вагнера", но и с российской десантурой.

Если они занимают какую-то позицию, то почти через час ее могут вернуть под контроль ВСУ по результатам контратаки,

– сообщил он.

По его словам, ситуацию в городе можно назвать "качелями" из-за оперативного действия украинских военнослужащих, которые преданно защищают Бахмут.

По его мнению, неточности о ситуации в городе можно легко объяснить, учитывая, кто именно и когда описывал позицию в своих отчетах: Институт исследования войны в то время, когда определенные участки были под контролем вагнеровцев, или британская разведка, когда эту позицию отразили ВСУ.

"Ситуация меняется каждую минуту", – сосредоточил внимание Коваленко.

Он добавил, что противостояние с врагом продолжается.

На каких направлениях россияне наступают

Александр Коваленко рассказал, что в настоящее время российские оккупанты все еще остаются на северной и южной локациях Бахмута.

"Они продолжают оставаться в восточной части города в частном секторе, упершись в линию обороны в виде природного препятствия – реки Бахмутка", – отметил он.

По его словам, россиянам крайне не хватает ресурса, чтобы ускорить свое давление на позиции ВСУ и полностью взять под контроль промзону. Это не дает возможности врагу продвигаться в центр города.

Они уменьшили продвижение подразделений на север к Северскому и северо-западному направлению к Славянску, хотя туда пытались продвигаться, чтобы взять под контроль основные высоты,

– объяснил он.

По его мнению, россияне все же не отказываются от планов захватить Бахмут, потому пытаются подтягивать личный состав.

Вагнеровцы могут закончиться

Военно-политический обозреватель уверен, что у россиян действительно есть проблемы с комплектацией по подразделениям. Вероятно, сейчас у врага идет ротация.

ЧВК "Вагнера" сейчас не хватает собственного ресурса для того, чтобы пополнять свои подразделения, восстанавливать их боеспособность, компенсировать потери,

– заметил он.

Коваленко объяснил, что даже среди российских десантников большинство это мобилизованные. Впрочем, украинским защитникам все равно кого уничтожать.

Не исключение, что благодаря действиям ВСУ вагнеровцы могут быть утилизированы.

Ситуация в Бахмуте: основное