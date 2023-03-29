В Бахмуте постоянные "качели": почему возникают противоречивые данные о городе
Россияне на протяжении более полугода пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области. Оккупанты продолжают штурмовые действия, впрочем, ВСУ успешно отбрасывают вагнеровцев.
Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, ситуация на Бахмутском направлении меняется буквально ежеминутно.
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В Бахмуте ситуация меняется ежесекундно
Александр Коваленко объяснил, что украинские защитники воюют не только ЧВК "Вагнера", но и с российской десантурой.
Если они занимают какую-то позицию, то почти через час ее могут вернуть под контроль ВСУ по результатам контратаки,
– сообщил он.
По его словам, ситуацию в городе можно назвать "качелями" из-за оперативного действия украинских военнослужащих, которые преданно защищают Бахмут.
По его мнению, неточности о ситуации в городе можно легко объяснить, учитывая, кто именно и когда описывал позицию в своих отчетах: Институт исследования войны в то время, когда определенные участки были под контролем вагнеровцев, или британская разведка, когда эту позицию отразили ВСУ.
"Ситуация меняется каждую минуту", – сосредоточил внимание Коваленко.
Он добавил, что противостояние с врагом продолжается.
На каких направлениях россияне наступают
Александр Коваленко рассказал, что в настоящее время российские оккупанты все еще остаются на северной и южной локациях Бахмута.
"Они продолжают оставаться в восточной части города в частном секторе, упершись в линию обороны в виде природного препятствия – реки Бахмутка", – отметил он.
По его словам, россиянам крайне не хватает ресурса, чтобы ускорить свое давление на позиции ВСУ и полностью взять под контроль промзону. Это не дает возможности врагу продвигаться в центр города.
Они уменьшили продвижение подразделений на север к Северскому и северо-западному направлению к Славянску, хотя туда пытались продвигаться, чтобы взять под контроль основные высоты,
– объяснил он.
По его мнению, россияне все же не отказываются от планов захватить Бахмут, потому пытаются подтягивать личный состав.
Вагнеровцы могут закончиться
Военно-политический обозреватель уверен, что у россиян действительно есть проблемы с комплектацией по подразделениям. Вероятно, сейчас у врага идет ротация.
ЧВК "Вагнера" сейчас не хватает собственного ресурса для того, чтобы пополнять свои подразделения, восстанавливать их боеспособность, компенсировать потери,
– заметил он.
Коваленко объяснил, что даже среди российских десантников большинство это мобилизованные. Впрочем, украинским защитникам все равно кого уничтожать.
Не исключение, что благодаря действиям ВСУ вагнеровцы могут быть утилизированы.
Ситуация в Бахмуте: основное
- Бахмутское направление остается одним из самых сложных участков фронта. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что потеря Бахмута может привести к давлению в поисках компромиссов.
- Украинские военные делают успехи в обороне города. В ночь на 29 марта они уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, наносящий высокоточные удары по позициям.
- 25 марта в разведке Британии сообщили, что штурм Бахмута в значительной степени остановился. Там заявили, что оккупанты истощились.