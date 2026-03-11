Просунулись углиб позицій ворога й звільнили чимало територій: в ISW розкрили секрет тактики ЗСУ

Наприкінці 2025 року – на початку 2026 року Сили оборони успішно провели контрнаступ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямку. В ході операцій українські захисники просунулись на 10 – 12 кілометрів у глибину позицій противника.

Про це проінформували у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про успіхи ЗСУ на фронті?

Успішний контрнаступ українських сил вкінці 2025 й на початку 2026 року дозволив витіснити противника з Дніпропетровської області та зірвати плани Росії на весняний наступ.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов заявив, що підрозділи ЗСУ просунулися приблизно на 12 кілометрів углиб російських позицій між населеними пунктами Нове Запоріжжя та Добропілля. Тоді як у напрямку Олександрівки десантники зуміли просунутись на 10 – 11 кілометрів.

До слова! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що нині Сили оборони на деяких ділянках фронту повернули ініціативу собі. А ворог тим часом уже три місяці поспіль намагається просунутись у напрямку Гуляйполя.

Аналітики ISW припускають, що успіху захисників сприяли погані погодні умови, які заважали окупантам проводити штурми, та уміле застосування ударних безпілотників у негоду.

Сніжна і туманна погода, ймовірно, перешкоджала операціям російських безпілотників, таким як повітряна розвідка й удари, через погану видимість,

– пишуть експерти.

Тим часом командувач українськими повітряно-десантними військами генерал-майор Олег Апостол зауважив, що український Генштаб обрав для наступу передовий сектор, де у російських сил не було значних скупчень живої сили. Ймовірно, саме це дало змогу ефективно проникнути на ворожі позиції.

Аналітики відзначають, що ще у грудні 2025 року ISW писав, про нестачу живої сили та техніки у російських військ для одночасної оборони та проведення наступу вздовж Гуляйпільського та Олександрівського напрямків. Тож, кажуть фахівці, через це Росія мала б або скоротити зону штурмів, або виділити додаткові ресурси.

Українські сили – як піхотні, так і механізовані підрозділи – мабуть, скористалися прогалинами в російській обороні, посиленими зниженням активності російських безпілотників в умовах поганої погоди,

– зазначається у звіті.

Крім того, суттєво вплинуло на перебіг подій на фронті – блокування компанією SpaceX зв'язку Starlink для Росії. Українські повітряно-десантні війська повідомляли про значне погіршення ведення бойових дій російськими військами на Олександрівському напрямку.

Також Сили оборони застосували покращену тактику виявлення та знищення російських операторів БпЛА на різних ділянках фронту. Аналітики зазначили, що після блокування Starlink ворожі війська були змушені використовувати менш ефективні технології – це дало змогу українським підрозділам точніше знищувати системи зв'язку противника та відстежувати як операторів дронів, так і їхні стартові майданчики.

