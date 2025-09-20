Українські військові повторно пошкодили газотранспортний трубопровід з допомогою якого окупанти намагалися дістатися до Куп'янська. Загалом росіяни рухалися трьома трубами, щоб подолати "сіру зону".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що так ворог хотів зайти в передмістя Куп'янська. Далі планував здійснити накопичення у лісових насадженнях.

Яка ціль ворога на Харківщині?

Росіяни сподівалися, що зможуть пройти "сіру зону" під землею, використавши трубопровід. Ним вони рухалися і на самокатах, і на візочках. Загалом таке пересування займало 4 години. Це дозволяло уникнути виявлення з повітря нашими операторами БпЛА.

Ворог мав багато часу, щоб вийти, розосередитися і зайняти певні позиції. Однак, Сили оборони уразили цю інфраструктуру: частина підірвана, а частина затоплена. Знову ключовим засобом діставання до Куп'янська стали човни, плотини. Це значно кращий об'єкт для ураження.

Сам Куп'янськ не є для росіян таким важливим, але місто є головною перепоною на шляху до ключового об'єкта – станції Куп'янськ – Вузловий. Саме вона є головною ціллю ворога,

– наголосив Сергій Кузан.

Окупанти прагнуть знову відновити залізницю вздовж річки Оскіл, яка дозволить забезпечити фронтову логістику й підтримувати північне угруповання. Те, яке зараз оточує Донецьку агломерацію. Так росіяни зможуть швидше перекидати свої сили й засоби.

Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті

Схожу ситуацію ми зараз бачимо біля Покровська, коли росіяни намагаються оточити місто. Це вони хочуть зробити з півночі, "нависаючи" над Святогірськом і Слов'янськом. Звісно, Сили оборони не дають ворогу реалізувати свої плани. Окупантів знищують ще під Куп'янськом. До станції Куп'янськ – Вузловий росіяни навіть не змогли підійти.

Тож ворог змушений застосовувати "партизанську" тактику й переодягати своїх бійців у цивільний одяг, розосереджувати по будинках. Окупанти маскуються під мирних жителів, але наші оператори дронів їх виявляють та знищують у місцях зосередження.

Що відбувається біля Куп'янська?