Не Куп'янськ, – військовий експерт назвав пріоритетну ціль росіян на Харківщині
- Українські військові пошкодили трубопровід, яким росіяни намагалися дістатися до Куп'янська, змусивши їх використовувати інші методи пересування.
- Основною ціллю росіян на Харківщині є не Куп'янськ, а інша важлива станція, яка потрібна для фронтової логістики.
Українські військові повторно пошкодили газотранспортний трубопровід з допомогою якого окупанти намагалися дістатися до Куп'янська. Загалом росіяни рухалися трьома трубами, щоб подолати "сіру зону".
Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що так ворог хотів зайти в передмістя Куп'янська. Далі планував здійснити накопичення у лісових насадженнях.
Яка ціль ворога на Харківщині?
Росіяни сподівалися, що зможуть пройти "сіру зону" під землею, використавши трубопровід. Ним вони рухалися і на самокатах, і на візочках. Загалом таке пересування займало 4 години. Це дозволяло уникнути виявлення з повітря нашими операторами БпЛА.
Ворог мав багато часу, щоб вийти, розосередитися і зайняти певні позиції. Однак, Сили оборони уразили цю інфраструктуру: частина підірвана, а частина затоплена. Знову ключовим засобом діставання до Куп'янська стали човни, плотини. Це значно кращий об'єкт для ураження.
Сам Куп'янськ не є для росіян таким важливим, але місто є головною перепоною на шляху до ключового об'єкта – станції Куп'янськ – Вузловий. Саме вона є головною ціллю ворога,
– наголосив Сергій Кузан.
Окупанти прагнуть знову відновити залізницю вздовж річки Оскіл, яка дозволить забезпечити фронтову логістику й підтримувати північне угруповання. Те, яке зараз оточує Донецьку агломерацію. Так росіяни зможуть швидше перекидати свої сили й засоби.
Ситуація біля Куп'янська: дивіться на карті
Схожу ситуацію ми зараз бачимо біля Покровська, коли росіяни намагаються оточити місто. Це вони хочуть зробити з півночі, "нависаючи" над Святогірськом і Слов'янськом. Звісно, Сили оборони не дають ворогу реалізувати свої плани. Окупантів знищують ще під Куп'янськом. До станції Куп'янськ – Вузловий росіяни навіть не змогли підійти.
Тож ворог змушений застосовувати "партизанську" тактику й переодягати своїх бійців у цивільний одяг, розосереджувати по будинках. Окупанти маскуються під мирних жителів, але наші оператори дронів їх виявляють та знищують у місцях зосередження.
Що відбувається біля Куп'янська?
- У Куп'янську наші військові виявляють росіян та їх знешкоджують. У місті триває контрдиверсійна операція. Лінія фронту зараз проходить менше, ніж за 1 кілометр від Куп'янська. На жаль, це дозволяє ворогу обстрілювати його зі всього озброєння.
- Стало відомо, що одну з армій, яка наступає на місто, очолює колишній український офіцер – Сергій Стороженко. Він родом з Харківщини, але зрадив присягу ще у 2014 році після анексії Криму. У Росії Стороженко швидко зробив кар'єру, очолював бригаду берегової охорони та був начальником штабу.
- В ОК Північ повідомили, що росіяни шукають нові способи зайти у місто після того, як Сили оборони затопили трубопровід. Там також зауважили, що мирне населення, яке залишається у місті, перешкоджає виконанню завдань. Адже ворог маскується під цивільних.