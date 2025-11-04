"Хотів чути без прикрас": Зеленський відвідав Донеччину і доручив посилити фінансування

Команда Офісу Президента та Володимир Зеленський відвідали військових на Донеччині 4 листопада. Вони були на Добропільському та Покровському напрямках, де завітали на пункти управління корпусів і бригад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Павла Палісу та президента Володимира Зеленського.

Які висновки візиту Зеленського на Донеччину ?

Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що разом із командою Офісу Президента провів 4 листопада на Донеччині. Там, за словами Паліси, лідер України просив прозорі доповіді та хотів дізнатись більше про ресурси підрозділів.

Президент хотів чути без прикрас – без доповідей з сухими цифрами. Питав предметно, просив показати, де саме найважче, про укомплектованість підрозділів, про ефективність дронів, про перехід на контрактну армію,

– зазначив Паліса.

Крім того, президент Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів на найважчих напрямках і продовжити роботу над підвищенням ефективності оборони.

За словами українського лідера, пріоритетом зараз є дрони. Він додав, що на БпЛА наразі йде найбільше грошей.

Утім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова – збільшення екіпажів, збільшення постачання,

– додав Зеленський.

Також обговорювались кроки щодо уніфікації виробництва і процедур між ЗСУ та Нацгвардією, поліпшення рекрутингу та мотивації військових. До того ж президент нагородив оборонців.

Яка ситуація під Покровськом?