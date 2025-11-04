"Хотів чути без прикрас": Зеленський відвідав Донеччину і доручив посилити фінансування
- Президент Зеленський відвідав військових на Донеччині та доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках.
- Обговорювались кроки щодо уніфікації виробництва між ЗСУ та Нацгвардією, покращення рекрутингу та мотивації військових.
Команда Офісу Президента та Володимир Зеленський відвідали військових на Донеччині 4 листопада. Вони були на Добропільському та Покровському напрямках, де завітали на пункти управління корпусів і бригад.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Павла Палісу та президента Володимира Зеленського.
Які висновки візиту Зеленського на Донеччину ?
Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що разом із командою Офісу Президента провів 4 листопада на Донеччині. Там, за словами Паліси, лідер України просив прозорі доповіді та хотів дізнатись більше про ресурси підрозділів.
Президент хотів чути без прикрас – без доповідей з сухими цифрами. Питав предметно, просив показати, де саме найважче, про укомплектованість підрозділів, про ефективність дронів, про перехід на контрактну армію,
– зазначив Паліса.
Крім того, президент Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів на найважчих напрямках і продовжити роботу над підвищенням ефективності оборони.
За словами українського лідера, пріоритетом зараз є дрони. Він додав, що на БпЛА наразі йде найбільше грошей.
Утім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова – збільшення екіпажів, збільшення постачання,
– додав Зеленський.
Також обговорювались кроки щодо уніфікації виробництва і процедур між ЗСУ та Нацгвардією, поліпшення рекрутингу та мотивації військових. До того ж президент нагородив оборонців.
Яка ситуація під Покровськом?
Головною перевагою ворога є чисельність. Як розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко 24 Каналу, Росія активізувалась на усій Донеччині та налагодила ротації, щоб відновлювати втрати.
Західні ЗМІ припускають, що окупанти прагнуть захопити Покровськ, щоб отримати плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов'янськ.
7 корпус ДШВ повідомив, що військові відсунули окупантів під Покровськом, відкрили логістичний коридор і прагнуть розірвати кільце на північно-східних околицях.