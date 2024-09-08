"Неоднозначне питання": чому ЗСУ не знищують залізницю ворога на Донеччині

Українські захисники не знищують залізницю росіян у Донецькій області. Річ у тім, що для цього потрібно дуже багато далекобійних ракет. Ворог зможе швидко відновлювати залізницю.

Для того, щоб окупанти припинили відновлення будь-якого залізничного вузла, потрібно постійно тримати його під вогневим контролем. Це 24 Каналу пояснив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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"Неоднозначне питання знищення цих залізничних вузлів. Щоб приступати до справжньої роботи щодо їхнього знищення, потрібно багато далекобійних ракет. Не одну, не дві і не десяток. Мати у запасі кілька десятків або навіть кілька сотень ракет", – сказав він.

Залізниця швидко відновлюється

Петро Черник зазначив, що вартість однієї ракети ATACMS – у межах мільйона доларів. Якщо мати кілька ракет, розуміти, наскільки там важкі бойові частини, то тоді буде розглядатись так звана "вартість цілі".

Залізниця відносно швидко відновлюється. Завдали удару по залізничному вузлу однією чи двома ракетами, день, два – і воно все відновлено. А щоб перестали відновлювати, то будь-який залізничний вузол треба тримати нескінченно під вогнем контролем. Як тільки відновили – у той самий день вдарили,

– наголосив він.

Якщо такі удари триватимуть кілька місяців, то буде феноменальний успіх. Щоб тримати залізничні вузли кілька місяців під таким вогневим контролем, необхідно кілька сотень ракет.