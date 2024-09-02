На тлі активних боїв на Донеччині зупинка руху потягів для росіян стане неприємним "сюрпризом". Детальніше про диверсію на залізниці 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя.

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Рух росіян залізницею призупиниться

У перший день осені група "Ї" Маріупольського Спротиву організувала підпал трансформатора залізничної колії в окупованому Маріуполі. За даними партизанів, рух залізницею обмежено. Логістичне сполучення через Маріупольський порт начебто виведено з ладу.

Це ділянка перегону навпроти заводу "Азовсталь", так званий правий берег Маріуполя. Ця трансформаторна будка відповідала насамперед за переведення рейок. На сьогодні без неї неможливо скерувати вагони в Маріупольський порт,

– пояснив Петро Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, постраждати можуть і цивільні перевезення. Однак результати того варті, адже мовиться про єдину колію, яка веде до Маріупольського порту через узбережжя Азовського моря.

"В порт і з порту найближчим часом нічого не приїде. За даними попередніми оцінками, до двох тижнів займе заміна цієї трансформаторної будки. Якщо росіяни заворушаться, то можуть зробити це швидше. Але зараз, коли тривають бої навколо Вугледару, обрізати точне сполучення з портом, у якому були вагони з товарами військового призначення, ускладнить рух залізниці в межах міської лінії", – наголосив Андрющенко.

На території залізничного вокзалу Маріуполя є локомотивне депо, а в зоні, через яку йде залізниця є певні ремонтні бази.

"Росіянам така несподіванка однозначно не сподобається. Ми дуже задоволені результатом, він прекрасний", – додав Андрющенко.