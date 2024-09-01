Якщо батьки не бажають віддавати дітлахів у навчальні заклади, їм погрожують позбавленням батьківських прав. Детальніше 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов.

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Як росіяни змушують батьків віддавати своїх дітей в школу

Дудукалов розповів, що в дітей, батьки яких продовжують підтримувати Україну, перевіряють месенджери та листування. Вони намагаються виявити, як підлітки спілкуються з родичами та на кого підписані.

Раптові перевірки під час навчального року – це абсолютно нормальна практика. До того ж дітей перевіряли без присутності батьків чи педагогів, що позбавляло їх якогось захисту перед дорослими та озброєними людьми,

– наголосив заступника голови Бердянської райради.

Напередодні навчального року окупанти роблять рейди, аби знайти дітей, які не ходять до школи. У ворога серйозний дефіцит учнів та вчителів. Загроза номер один для батьків, які не віддають дітлахів у навчальні заклади – бути позбавленими батьківських прав.

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Окупанти постійно погрожують, і вже є такі випадки, що відбирають дитину просто за те, що вона не ходить в школу або є українцем,

– зазначив Віктор Дудукалов.