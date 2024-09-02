Про це вдень 1 вересня повідомили в "Маріуполь.Спротив". Також зазначили, що внаслідок диверсії рух поїздів обережно, передає 24 Канал.
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Диверсія на залізниці в Маріуполі
Партизани спалили трансформатор для залізниці, розташований на правому березі окупованого Маріуполя.
Рух потягів обмежений на необмежений час. Враховуючи як добре в Маріуполі з ремонтами нових трансформаторів – на дуже необмежений час,
– наголосили в "Маріуполь. Спротив".
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"Атеш" влаштував диверсію в Макіївці
- Напередодні агент "Атеш" підпалив релейну шафу на залізниці, що простягається через весь Калінінський і Будьонівський райони окупованого Донецька.
- "Шлях у бік Торецька та Прогресу служить для росіян логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу", – наголосили в "Атеш".
- Також оприлюднили координати й кадри з місця пожежі.