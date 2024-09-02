Про це вдень 1 вересня повідомили в "Маріуполь.Спротив". Також зазначили, що внаслідок диверсії рух поїздів обережно, передає 24 Канал.

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Диверсія на залізниці в Маріуполі

Партизани спалили трансформатор для залізниці, розташований на правому березі окупованого Маріуполя.

Рух потягів обмежений на необмежений час. Враховуючи як добре в Маріуполі з ремонтами нових трансформаторів – на дуже необмежений час,

– наголосили в "Маріуполь. Спротив".

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