Це допоможе українським військовим на Донеччині протистояти ворогу. Адже окупанти використовували цей шлях для воєнних потреб.
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Диверсія у Макіївці
У Макіївці агент "Атеш" підпалив релейну шафу на залізниці, що простягається через весь Калінінський та Будьонівський райони окупованого Донецька.
Шлях у бік Торецька та Прогресу служить для росіян логістичним хабом для підвезення боєприпасів, військової техніки та особового складу. Координати: 48.037500, 37.876028,
– уточнили партизани.
Де підпалили залізницю в Донецькій області / "Атеш"
Агенти руху опору вказали, що продовжують боротися проти окупантів. Також вони запросили долучатися до спротиву.
Диверсія на залізниці в окупованій Макіївці: дивіться відео
До слова, нещодавно "Атеш" виявили пункт управління російського ФСБ у Ялті. Окупанти розмістили його на місці санаторію "Чорномор'я". На території перебувало до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ