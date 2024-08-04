Это поможет украинским военным в Донецкой области противостоять врагу. Ведь оккупанты использовали этот путь для военных нужд.

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Диверсия в Макеевке

В Макеевке агент "Атеш" поджег релейный шкаф на железной дороге, которая простирается через весь Калининский и Буденновский районы оккупированного Донецка.

Путь в сторону Торецка и Прогресса служит для россиян логистическим хабом для подвоза боеприпасов, военной техники и личного состава. Координаты: 48.037500, 37.876028,

– уточнили партизаны.

Где подожгли железную дорогу в Донецкой области / "Атеш"

Агенты движения сопротивления указали, что продолжают бороться против оккупантов. Также они пригласили присоединяться к сопротивлению.

Диверсия на железной дороге в оккупированной Макеевке: смотрите видео

К слову, недавно "Атеш" обнаружили пункт управления российского ФСБ в Ялте. Оккупанты разместили его на месте санатория "Черноморье". На территории находилось до 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ