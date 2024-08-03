Речь идет о санатории "Черноморье". Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш".

Смотрите также Готовятся "охотиться" на F-16: "Атэш" заметил российский "Бук-М2" вблизи Мариуполя

В санатории Ялты партизаны обнаружили пункт управления ФСБ

Наши агенты продолжают отслеживать действия оккупантов. Стало известно, что россияне обустроили пункт управления ФСБ в санатории "Черноморье" в Ялте,

– написали партизаны.

По их данным, на территории находилось до 50 человек и около 15 машин сотрудников ФСБ. Предварительно, именно туда прибыла комиссия из Москвы, которая занимается поиском партизанских движений на оккупированном полуострове.

Партизаны нашли пункт управления российской ФСБ / Фото "Атеш"

Ранее партизаны движения "Атеш" пробрались на завод "Сатурн" в Ярославской области, что в России. На предприятии проходит разработка, производство и сервисное обслуживание двигателей для боевой и гражданской авиации, космических программ, военно-морского и гражданского флота, топливно-энергетического комплекса.