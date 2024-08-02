Агент "Атеш" обнаружил российский зенитный ракетный комплекс в Волновахском районе возле Мариуполя. В движении предположили, что, очевидно, враг переместил свою систему туда из-за сообщения о поставках самолетов F-16 Украине от партнеров.
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Россияне переместили "Бук-М2" ближе к Мариуполю
В "Атеше" рассказали, что их агент вычислил место развертывания ракетного комплекса оккупантов. Кроме того, партизаны также опубликовали в открытый доступ координаты этого "Бук-М2" россиян.
"Атеш" обнаружил "Бук-М2" россиян под Мариуполем / Фото из телеграм-канала "Атеш"
Похоже, что в связи с новыми поступлениями в Украину истребителей четвертого поколения F-16 оккупанты вынуждены перебрасывать дополнительные системы ПВО ближе к линии фронта,
– предположили в телеграм-канале.
Представители "Атеш" также заверили, что их движение и дальше будет вести наблюдение за деятельностью врага, чтобы выявить его цели для дальнейшего уничтожения украинскими военными.
Примерное местоположение вражеского зенитного ракетного комплекса / Фото из телеграм-канала "Атеш"