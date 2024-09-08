"Неоднозначный вопрос": почему ВСУ не уничтожают железную дорогу врага в Донецкой области

Украинские защитники не уничтожают железную дорогу россиян в Донецкой области. Дело в том, что для этого нужно очень много дальнобойных ракет. Враг сможет быстро восстанавливать железную дорогу.

Для того, чтобы оккупанты прекратили восстановление любого железнодорожного узла, нужно постоянно держать его под огневым контролем. Это 24 Каналу объяснил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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"Неоднозначный вопрос уничтожения этих железнодорожных узлов. Чтобы приступать к настоящей работе по их уничтожению, нужно много дальнобойных ракет. Не одну, не две и не десяток. Иметь в запасе несколько десятков или даже несколько сотен ракет", – сказал он.

Железная дорога быстро восстанавливается

Петр Черник отметил, что стоимость одной ракеты ATACMS – в пределах миллиона долларов. Если иметь несколько ракет, понимать, насколько там тяжелые боевые части, то тогда будет рассматриваться так называемая "стоимость цели".

Железная дорога относительно быстро восстанавливается. Нанесли удар по железнодорожному узлу одной или двумя ракетами, день, два – и оно все восстановлено. А чтобы перестали восстанавливать, то любой железнодорожный узел надо держать бесконечно под огнем контролем. Как только восстановили – в тот же день ударили,

– подчеркнул он.

Если такие удары будут продолжаться несколько месяцев, то будет феноменальный успех. Чтобы держать железнодорожные узлы несколько месяцев под таким огневым контролем, необходимо несколько сотен ракет.