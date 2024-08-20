Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что железная дорога работает, но не так мощно, как планировалось. За сутки фиксируют только один грузовой поезд.

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Почему железная дорога так работает

Петр Андрющенко отметил, что один поезд – это совсем не та активность, которую могут обеспечить россияне при нормальных условиях. Оккупанты используют грузовую станцию Кальчик, недалеко от Мариуполя.

Там можно достаточно эффективно проводить погрузку и разгрузку. Но главный вопрос в безопасности. Именно на этой станции россияне могут обеспечить отсутствие фиксации и прямого наблюдения со стороны Украины,

– рассказал советник городского головы Мариуполя.

Сейчас россияне проводят очень эффективные мероприятия, чтобы выявить партизан, поэтому в этом смысле формат работы приходится менять. Также именно этим объясняется, почему Украина не публикует фото и видео с железнодорожных станций.

Стоит вспомнить, что железная дорога должна была быть связана с Мариупольским портом, но он не работает. Это хорошая новость. Почему все это не работает? В первую очередь, Курская операция, потому что все внимание обращено туда. А также север Донецкой области, куда пытаются давить россияне,

– пояснил Петр Андрющенко.

Он добавил, что для обеспечения Восточного направления враг использует другую железную дорогу и пути, в частности через Дебальцево. Поэтому новая ветка остается резервной для поставки грузов небольшой группировке, которая находится на территории Мариупольского района.