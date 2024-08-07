Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра города Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что это бывшая железная дорога, которая когда-то вела из Мариуполя в Москву. Россияне отремонтировали ее на 70%, а на 30% достроили два новых моста.

Смотрите также Неприятный для нас звоночек: в чем угроза запуска врагом железной дороги из Ростова в Мариуполь

Железная дорога из России в Мариуполь

Петр Андрющенко отметил, что железнодорожное сообщение между Россией и Мариуполем инженерно готово уже две с половиной недели. Некоторое время там не было поездов, но сейчас россияне начали отправлять их, однако ночью. Вероятно, это обусловлено тем, чтобы было меньше информации о том, что перевозят оккупанты.

По последней информации, семь грузовых вагонов, которые соединены еще с двумя магистральными тепловозами, стояли на станции Сартана. Они были уже разгружены. Незадолго до того, мы видели такие же загруженные вагоны на станции Асланова, что к северу от Мариуполя,

– отметил он.

Как используют железную дорогу

По мнению Андрющенко, оккупанты используют железную дорогу в Мариуполе, чтобы завозить туда военную технику и хранить ее на складах.

Они (россияне – 24 Канал) там все разгружают, а потом меньшими поездами, чтобы не привлекать внимание, везут в сторону Волновахи,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что это опасно для Украины, ведь таким железнодорожным путем противник с территории России может переправлять большое количество личного состава и техники.