Про це 24 Каналу розповів радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що це колишня залізниця, яка колись вела із Маріуполя до Москви. Росіяни відремонтували її на 70%, а на 30% добудували два нові мости.

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Залізниця із Росії до Маріуполя

Петро Андрющенко зазначив, що залізничне сполучення між Росією та Маріуполем інженерно готове вже два з половиною тижні. Певний час там не було потягів, але зараз росіяни почали відправляти їх, однак вночі. Ймовірно, це зумовлено тим, аби було менше інформації про те, що перевозять окупанти.

За останньою інформацією, сім вантажних вагонів, які з'єднані ще з двома магістральними теплотягами, стояли на станції Сартана. Вони були вже розвантажені. Незадовго до того, ми бачили такі ж завантаженні вагони на станції Асланова, що на північ від Маріуполя,

– зауважив він.

Як використовують залізницю

На думку Андрющенка, окупанти використовують залізницю в Маріуполі, щоб завозити туди військову техніку та зберігати її у складах.

Вони (росіяни – 24 Канал) там все розвантажують, а потім меншими потягами, щоб не привертати увагу, везуть у сторону Волновахи,

– підкреслив радник мера Маріуполя.

Він додав, що це небезпечно для України, адже таким залізничним шляхом противник із території Росії може переправляти велику кількість особового складу та техніки.