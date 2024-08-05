Советник мэра Мариуполя заявил, что о запуске железной дороги могут свидетельствовать результаты мониторинга и фиксации движения вдоль ключевых станций. Петр Андрющенко рассказал, что мониторинг проводили 31 июля.

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Что говорит Андрющенко о железной дороге россиян

️И к нехорошим новостям. Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь через Гранитное/Маловодное,

– рассказал Петр Андрющенко.

Он заметил, что они зафиксировали:

на станции Асланово (47.245315, 37.581568) скреплены в две сплитки четыре магистральные теплопоезда в цветах российской железной дороги с прицепленными грузовыми вагонами. Грузовые вагоны заполнены и частично накрыты. Состав груза и маршрут пока установить не удалось;

на станции Кальчик (47.305365, 37.602943) – стоит один магистральный тепловоз в цветах российской железной дороги;

на станции Сартана (47.153141, 37.574465) – семь пассажирских вагонов в цветах российской железной дороги с указанием (табличками) "Екатренебург". Именно об этих вагонах указывал в прошлый раз, как тестовый прогон под прикрытием гражданских перевозок баз их реального осуществления.

Все это, а также определенные детали, которые не имею права раскрывать по вопросам безопасности источников и инсайдеров, указывают на единственный факт – молча и тайком без анонсов и красных лент железную дорогу запущено,

– заявил Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян.

По его словам, это не альтернатива Крымскому мосту, это самостоятельная автономная ветка, которая сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем мост.



Петр Андрющенко рассказал, где размещена железная дорога россиян

Стоит заметить, что бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказывал, что Крымский мост после запуска железной дороги теряет свою ценность с точки зрения логистики. То есть даже в случае его уничтожения – поставки на оккупированные территории не прекратятся.