Советник мэра Мариуполя заявил, что о запуске железной дороги могут свидетельствовать результаты мониторинга и фиксации движения вдоль ключевых станций. Петр Андрющенко рассказал, что мониторинг проводили 31 июля.

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Что говорит Андрющенко о железной дороге россиян

И к нехорошим новостям. Россияне запустили достроенную железную дорогу из Ростова в Мариуполь через Гранитное/Маловодное,
– рассказал Петр Андрющенко.

Он заметил, что они зафиксировали:

  • на станции Асланово (47.245315, 37.581568) скреплены в две сплитки четыре магистральные теплопоезда в цветах российской железной дороги с прицепленными грузовыми вагонами. Грузовые вагоны заполнены и частично накрыты. Состав груза и маршрут пока установить не удалось;
  • на станции Кальчик (47.305365, 37.602943) – стоит один магистральный тепловоз в цветах российской железной дороги;
  • на станции Сартана (47.153141, 37.574465) – семь пассажирских вагонов в цветах российской железной дороги с указанием (табличками) "Екатренебург". Именно об этих вагонах указывал в прошлый раз, как тестовый прогон под прикрытием гражданских перевозок баз их реального осуществления.

Все это, а также определенные детали, которые не имею права раскрывать по вопросам безопасности источников и инсайдеров, указывают на единственный факт – молча и тайком без анонсов и красных лент железную дорогу запущено,
– заявил Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, это может кардинально изменить ситуацию на фронте из-за улучшения логистики россиян.

По его словам, это не альтернатива Крымскому мосту, это самостоятельная автономная ветка, которая сейчас имеет большую пропускную способность и мощность, чем мост.

Где размещена железная дорога
Петр Андрющенко рассказал, где размещена железная дорога россиян

Стоит заметить, что бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказывал, что Крымский мост после запуска железной дороги теряет свою ценность с точки зрения логистики. То есть даже в случае его уничтожения – поставки на оккупированные территории не прекратятся.