Й Україна, і Росія просунулися на кількох напрямках фронту: звіт та карти ISW за 18 листопада

На жаль, у Росії були просування на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW .

Українські війська також нещодавно просунулися або утримували позиції на напрямку Борової . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 листопада, показують, що вони діють на південь від Нової Кругляківки (на північний схід від Борової) – району, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська. Окупанти ж атакували поблизу Загризового та Кругляківки.

Росія продовжила наступальні операції на Куп'янському напрямку 18 листопада, але безуспішно. Водночас на геолокаційних кадрах за 18 листопада видно, що ЗСУ звільнили Піщане (на південний схід від Куп'янська) та просунулися на північний схід від населеного пункту. Хоча, ймовірно, ці просування здійснені раніше. Ворожі атаки були у межах та поблизу самого Куп'янська, Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Курилівки, Куп'янська-Вузлового.

Окупанти продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 18 листопада, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Мілового та Хатнього, у напрямку Колодязного та Дворічанського.

Вони також продовжили наступальні операції на півночі Харківської області 18 листопада, але не досягли підтвердженого прогресу. Атаки були поблизу Вовчанська та Синельникового.

17 та 18 листопада російські війська атакували в Курській та Сумській областях , зокрема поблизу Кіндратівки та Андріївки, а також поблизу Юнаківки.

Ситуація на фронті / Карти ISW

18 листопада російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Слов'янськ – Лиман, але не просунулися вперед. Атаки фіксувалися у напрямку самого Лимана, поблизу Дробишевого, Ярової, Корового Яру, Нового Миру, Ставків, Зарічного, Ямполя.

Російські війська нещодавно проникли на південь та схід Сіверська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 листопада, показують, що вони завдають ударів по українських позиціях на схід від Сіверська. Також окупанти атакували поблизу Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та Званівки.

Росія продовжила наступальні операції на Костянтинівському напрямку 18 листопада, але не просунулася вперед. Її війська атакували поблизу самої Костянтинівки, Оріхово-Василівки, у напрямку Бондарного, поблизу Ступочок, Предтечиного, Щербинівки, у напрямку Степанівки, поблизу Русиного Яру, Софіївки.

Російські війська нещодавно просунулися в Добропільському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 листопада, свідчать про те, що вони мали успіхи в Дорожньому. Атаки були поблизу Шахового, Нового Шахового, Маяка.

Ворог нещодавно просунувся на Покровському напрямку. Атаки були поблизу та в межах самого Покровська, Родинського, Красного Лиману, Федорівки, Рівного, Мирнограда, Лисівки, Котлиного, Удачного та Молодецького.

18 листопада окупанти продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували поблизу та в межах Новопавлівки, Філії, Дачного, Горіхового.

Вони продовжували наступальні операції й на Великомихайлівському напрямку, але безуспішно. Атаки фіксувалися поблизу Соснівки, Березового, Вербового та Олексіївки.

Наступальні операції ворога продовжилися й на Гуляйпільському напрямку, але підтвердженого просування окупанти не досягли. Атаки здійснювалися у напрямку Добропілля, Солодкого, Привільного, Павлівки, Красногірського, Злагоди, Веселого, Високого, Затишшя та Зеленого Гаю.

ЗСУ нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 листопада, свідчать про те, що українські війська мали успіхи в центральній та східній частині Малої Токмачки та на південь від Степногірська.