Вогонь не вщухає на Покровському та ще трьох напрямках: карта фронту 26 листопада

Вже 1372 добу українські сили стримують тиск окупантів та завдають ворогу значних втрат. За минулу добу росіяни здійснили 156 штурмів на позиції захисників.

Найгарячіше було на Покровському, Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті 26 листопада?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог намагався штурмувати українські позиції 3 рази. Крім того, окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 16 керованих бомб і здійснили 181 обстріл, 3 з яких – із РСЗВ.

Також тричі наступав ворог на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулось 4 боєзіткнення. Українські сили успішно відбили атаки ворога поблизу населених пунктів Петропавлівка, Куп’янськ та у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські військові зафіксували 5 атак. Ворог намагався зайти в тил захисників поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман.

На Слов’янському напрямку відбулось 11 штурмів ворога у районах Серебрянки, Ямполя, Дронівки, Виїмки та Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку окупанти намагались прорватись лише раз біля Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку, одному із найгарячіших, російська армія здійснила 20 спроб прориву українських позицій. Ворог намагався просунутись у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Костянтинівки, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки.

На Покровському напрямку бої не вщухають – цієї доби ворожі сили провели 52 штурми у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Гришине, Молодецьке, Муравка, Філія. Українські захисники успішно зупиняють агресора на цій ділянці фронту.

На Олександрівському напрямку противник провів 13 атак на українське військо. Ворог намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Соснівка, Привільне, Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 16 разів намагались зайти у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого, однак українські захисники їм вчергове завадили.

На Оріхівському та на Придніпровському напрямках зафіксовано лише один наступ ворога.

На Волинському та на Поліському напрямках ознак формування наступальних дій ворожих підрозділів не зафіксовано.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?