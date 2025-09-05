Російські війська продовжують наступальні дії на низці напрямків. Силам оборони вдається стримувати ворога та контратакувати.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 4 вересня, передає 24 Канал.

Дивіться також Корейський або фінський: який сценарій завершення війни може бути в Україні

Які зміни відбулися у Сумській та Курській областях?

Українські сили, ймовірно, завдали ударів по двох радарних системах у Ростовській області на території колишнього 1244-го зенітного ракетного полку в ніч з 3 на 4 вересня.

Тим часом російські війська нещодавно просунулись у північній частині Сумської області, а саме на південь від Яблунівки (північний схід від міста Суми).

Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони успішно здійснили контратаки поблизу Кіндратівки, Олексіївки та Садків (північний схід від Сум).

За словами Машовця, окупанти просунулися приблизно на пів кілометра на північ від Варачина (на північ від Сум) до автошляху О-191504 Варачине – Олексіївка.

Що коїться у Харківській області?

Українські сили нещодавно просунулися в напрямку Куп'янська. Костянтин Машовець натякнув 4 вересня, що ЗСУ повернули деякі позиції поблизу автозаправних станцій УкрАвтоГаз і ТатНафта на північній околиці Куп'янська.

Представник української бригади, яка діє в напрямку Куп'янська, повідомив, що російські війська використовують антитеплові плащі, щоб уночі пересуватись поодинці або парами на відстань до одного кілометра до передових позицій ЗСУ, після чого зосереджуються й атакують.

Також зазначено, що ворожа замість мотоциклів і баггі використовує такі плащі, щоби уникати ударів українських дронів.

Обстановка на фронті / Карти ISW

Яка обстановка на Донеччині?

ЗСУ нещодавно просунулися у північно-західній частині Серебрянки (північний схід від Сіверська).

Також українські війська пройшли вперед у західній частині Катеринівки (південь від Костянтинівки).

Мали успіх Сили оборони на захід від Затишка (північний схід від Покровська).

Тим часом геолоковані кадри, опубліковані 4 вересня, показують, як двоє російських військових піднімають прапор у Новоселівці (на схід від Великої Михайлівки). ISW вважає, що цей населений пункт на Дніпропетровщині окуповано.

Чи є просування на Півдні?

Жодних просувань ані у противника, ані у ЗСУ не зафіксовано на Херсонщині та Запоріжжі.

Заступник командира української бригади, яка діє на Запорізькому напрямку, повідомив 4 вересня, що російські війська нарощують активність у цьому районі, зокрема:

використовують більше важкої техніки для атак на українські позиції;

серйозно готуються до наступу.

Що відомо про ситуацію на фронті?