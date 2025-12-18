Рекорд за всю війну, – експерт зауважив, що зараз змінилося на полі бою

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія наростила своє угруповання в Україні. Дещо дійсно зараз сильно змінилося на фронті.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що ще кілька місяців тому були повідомлення про 600 – 620 тисяч російських окупантів. Фактично ворог наростив своє угруповання на приблизно 100 тисяч.

Що змінилося на фронті?

Як наголосив Нарожний, упродовж останніх місяців ворог тримає достатньо високий темп. Влітку у зведеннях Генштабу повідомляли про 150 – 170 боєзіткнень. За сьогодні повідомляли про 278 бойових зіткнень.

Це – рекорд. Або близько до рекорду. Росіяни наступають на кількох напрямках. Найбільш насичений – Покровськ та Мирноград. Також тиснуть на Гуляйпільському, Лиманському та Куп'янському напрямках,

– зазначив Нарожний.

На інших ділянках фронту немає настільки інтенсивних наступальних дій. Зараз головна мета ворога – захопити Донбас.

Важко говорити про терміни, як вони це собі бачать. Думаю, що станом на початок – кінець весни вони хочуть повністю його захопити,

– сказав Нарожний.

Ситуація на фронті: коротко