Рекорд за всю війну, – експерт зауважив, що зараз змінилося на полі бою
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія збільшила своє угруповання на фронті.
- Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний сказав, що зараз змінилося на лінії зіткнення.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія наростила своє угруповання в Україні. Дещо дійсно зараз сильно змінилося на фронті.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що ще кілька місяців тому були повідомлення про 600 – 620 тисяч російських окупантів. Фактично ворог наростив своє угруповання на приблизно 100 тисяч.
Що змінилося на фронті?
Як наголосив Нарожний, упродовж останніх місяців ворог тримає достатньо високий темп. Влітку у зведеннях Генштабу повідомляли про 150 – 170 боєзіткнень. За сьогодні повідомляли про 278 бойових зіткнень.
Це – рекорд. Або близько до рекорду. Росіяни наступають на кількох напрямках. Найбільш насичений – Покровськ та Мирноград. Також тиснуть на Гуляйпільському, Лиманському та Куп'янському напрямках,
– зазначив Нарожний.
На інших ділянках фронту немає настільки інтенсивних наступальних дій. Зараз головна мета ворога – захопити Донбас.
Важко говорити про терміни, як вони це собі бачать. Думаю, що станом на початок – кінець весни вони хочуть повністю його захопити,
– сказав Нарожний.
Ситуація на фронті: коротко
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні "Рамштайн". Він заявив, що ворог наростив своє угруповання до 710 тисяч особового складу.
- Також Сили оборони відкинули окупантів від Куп'янська. Зараз наші захисники контролюють близько 90% території міста. На Покровському напрямку також були певні успіхи.
- Також у ворога суттєво зросли втрати. До прикладу, упродовж 16 грудня Сили оборони знищили 1730 російських окупантів.