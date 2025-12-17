За минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:



Втрати ворога на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавно підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" вперше підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка", завдавши йому критичних пошкоджень. Зауважимо, що судно є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну. Вартість одиниці оцінюється у близько 500 мільйонів доларів.

Також українські розвідники знищили дві радіолокаційні станції окупантів у Криму – 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6.