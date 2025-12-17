За минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також У Defense Express пояснили, чому ураження російської субмарини "Варшавянка" означає її знищення
Які втрати Росії у війні?
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – 1 192 350 (+1730);
- танків – 11 427 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 758 (+21);
- артилерійських систем – 35 205 (+33);
- РСЗВ – 1571 (+1);
- засобів ППО – 1262 (+1);
- літаків – 432;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167);
- крилатих ракет – 4073;
- кораблів та катерів – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 70 361 (+179);
- спеціальної техніки – 4027 (+1).
Втрати ворога на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яку ще техніку знищили Сили оборони?
Нещодавно підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" вперше підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка", завдавши йому критичних пошкоджень. Зауважимо, що судно є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну. Вартість одиниці оцінюється у близько 500 мільйонів доларів.
Також українські розвідники знищили дві радіолокаційні станції окупантів у Криму – 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6.
Окрім цього, ССО України в ніч на 14 грудня атакували об'єкти на тимчасово окупованих територіях, уразивши потяг з паливно-мастильними матеріалами, нафтобазу та станцію РЕБ.