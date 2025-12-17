За минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – 1 192 350 (+1730);
  • танков – 11 427 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 758 (+21);
  • артиллерийских систем – 35 205 (+33);
  • РСЗВ – 1571 (+1);
  • средств ПВО – 1262 (+1);
  • самолетов – 432;
  • вертолетов – 347;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167);
  • крылатых ракет – 4073;
  • кораблей и катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179);
  • специальной техники – 4027 (+1).

Статистика потерь врага\
Потери врага на 17 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

Какую еще технику уничтожили Силы обороны?