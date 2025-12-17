За минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:



Потери врага на 17 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

Недавно подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" впервые взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Заметим, что судно является носителем ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину. Стоимость единицы оценивается в около 500 миллионов долларов.

Также украинские разведчики уничтожили две радиолокационные станции оккупантов в Крыму – 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6.